Covid-19 - Corona-Fall an Schule in Neuburg: Kinder müssen in Quarantäne

Eine Schülerin der Schule „Am Rietberg“ in Neuburg (Nordwestmecklenburg) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat nun Folgen für ihre Mitschüler, die in Quarantäne müssen. Getestet werden sollen sie allerdings zunächst nicht.