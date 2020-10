Corona-Fall an Wismarer Gymnasium: Ein Lehrer positiv getestet

Wismar

Am Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasium gibt es einen Corona-Fall. Wie der Landkreis der OZ am Mittwochnachmittag bestätigt, habe sich ein Lehrer mit den Virus infiziert. 23 seiner insgesamt 50 Kollegen müssen nun in Quarantäne. Die Schüler sollen davon vorerst verschont bleiben.

Schulleiterin Ines Albrecht wollte sich gegenüber der OZ zunächst nicht zum Corona-Fall an ihrer Schule äußern. Sie verweist lediglich auf das Gesundheitsamt. Auf der Internetseite des Gymnasiums schreibt sie jedoch: „Da eine Person aus unserem Hause positiv auf Covid-19 getestet wurde, hat das Gesundheitsamt verfügt, dass alle Kinder nicht in die Quarantäne müssen. Leider müssen sich einige Lehrer in die Quarantäne begeben. Aus diesem Grunde können wir nicht alle Schüler im Hause unterrichten.“

In Präsenzunterricht werden nun die Jahrgänge 7, 11 und 12 unterrichtet. Die Jahrgänge 8, 9 und 10 erhalten durch den Lehrermangel online Aufgaben. „Wir werden versuchen, alle Schüler auch in der Zwischenzeit gestaffelt in der Schule zu haben“, teilt Ines Albrecht mit.

Vorerst keine Quarantäne für Schüler

Nach Prüfung des Hygiene- und Lüftungskonzeptes stuft das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg die Schüler, die mit dem Lehrer Unterricht hatten, nicht in die sogenannte Kontaktkategorie 1 ein. Sie müssen also nicht in Quarantäne – solange sie keine Symptome zeigen.

Die Lehrer werden nun zweimal auf das Coronavirus getestet. Das erste mal am Mittwoch, das zweite Mal am 26. Oktober.

Von Michaela Krohn