Jamel

Große Festivals, wie „Hurricane“ und „Rock am Ring“, wurden corona-bedingt auch für diesen Sommer bereits abgesagt. Andere, unter anderem Airbeat One bei Neustadt/Glewe, sollen – nach Stand der Dinge bisher – stattfinden.

Wie sieht es mit „Jamel rockt den Förster“ in diesem Sommer aus? Normalerweise findet das Festival im August statt. Bereits im vergangenen Jahr musste es ausfallen. Wer auf die Webseite von Forstrock.de geht, um sich zu informieren, sieht die Jahreszahl 2021 und ein Fragezeichen. Noch ist das Open-Air-Festival im Dorf Jamel (Ortsteil der Gemeinde Gressow, Nordwestmecklenburg) also nicht abgesagt.

Seit 2007 wird es von Horst und Birgit Lohmeyer, Besitzer des Forsthofs in Jamel, als Zeichen gegen Rechtsextremismus in ihrer nahen Umgebung und generell und für Toleranz ausgerichtet. Schirmherrin der Veranstaltung ist Manuela Schwesig, derzeitige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Beliebt ist das Event bei seinen Fans auch wegen der Überraschungsgäste, die von den Veranstaltern vorher nie angekündigt werden.

Nach einem gefährlichen Brandanschlag auf das Haus der Lohmeyers im August 2015 hatte sich die Band „Die Toten Hosen“ spontan zu einer Teilnahme entschlossen. Mit ihrem Auftritt in Jamel machten sie das Festival zum ersten Mal weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt. Beim vorerst letzten Festival vor Ausbrechen der Corona-Pandemie im Jahr 2019 trat überraschend die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ aus Rostock bei dem Festival auf.

Kleinere Konzerte und keine Übernachtung

Dass das Festival in diesem Jahr wieder stattfinden und damit auch sein 15. Jubiläum endlich feiern kann, hoffe man, so Birgit Lohmeyer. „Wir können nur eines sagen. Alle Bands, die ihren Auftritt im vergangenen Jahr zugesichert hatten, würden auch in diesem Jahr sofort wieder spielen.“

Was bereits klar ist, und so steht es auch auf der Webseite: Das Pandemiegeschehen wird auch in diesem Sommer kein Festival wie gewohnt erlauben. Es wird darüber nachgedacht, mehrere kleinere Konzerte in Folge Ende August für weniger Publikum und ohne Camping- und Übernachtungsmöglichkeit zu veranstalten. Das zumindest würde eine kurzfristige Organisation, abhängig von der Pandemie-Situation, erlauben.

Von Annett Meinke