Vor sieben Jahren kehrte Wiebke Schöne der Verwaltung den Rücken und machte sich mit der Poeler Waschküche selbstständig. Für Einheimische, Vermieter und Gäste bietet sie neben dem Waschen auch einen Verleih für Bett-, Bad- und Tischwäsche an. Bereut hat sie den Schritt nie. „Ich zog schmutzige Wäsche der Verwaltungsarbeit vor“, erzählt sie. Und das mit Erfolg.

Für touristische Unternehmen haben sie und ihre beiden Minijobber als nachgeordnetes Dienstleistungswesen Berge von Wäsche abgearbeitet – bis zum März 2020. Mit der Corona-Pandemie und den einhergehenden Beherbergungverboten hatte sie Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent. Der Zeitpunkt war gekommen, Coronahilfen zu beantragen. 9000 Euro hatte sie seinerzeit bekommen.

Offener Brief an Ministerpräsidentin Schwesig

Jetzt, fast ein Jahr später, wendet sie sich mit einem offenen Brief an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Hintergrund ist die Ankündigung des Landesförderinstituts, die Hilfen gegebenenfalls zurückzahlen zu müssen, wenn nicht genau offen gelegt wird, inwiefern sie verwendet worden sind.

„Sehr geehrte Frau Schwesig, ich halte es für denkbar ungünstig, in dieser Situation von den Kleinbetrieben Auskunft über die Verwendung der in den Monaten März und April 2020 ausgezahlten Corona-Soforthilfen einzuholen – so, wie es seit etwa drei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern geschieht. Dieses Ansinnen gleicht der Nachfrage an einen Sterbenden, ob er den Herd ausgeschaltet hat“, schreibt sie unter anderem.

„Kleinunternehmen werden in den Ruin getrieben“

Von einem ungünstigen Zeitpunkt sprach auch schon Rita Elbert vom kleinen Hotel Willert in Wismar (die OZ berichtete). Ilona Schreiber, Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft Wismarbucht eG, hatte sogar schon die Aufforderung im Briefkasten, ihre Soforthilfe von 25 000 Euro zurückzuzahlen.

„Ich nehme nicht an, dass sich ein Unternehmen an den Soforthilfe-Zahlungen bereichern konnte. Gesetzt den Fall, dass Mittel aus dem ersten Lockdown übrig waren, wurde sie ab November 2020 für Betriebskosten dringend benötigt“, schreibt Wiebke Schöne an Manuela Schwesig und mahnt: „Ein Erstattungsanspruch von Seiten der Landesregierung wird weitere Kleinunternehmen in den Ruin treiben, weil keine Rücklagen mehr vorhanden und Einnahmen nicht in Sicht sind. Das werden Sie doch sicherlich vermeiden wollen.“

Im Bescheid zur Corona-Soforthilfe sei zwar die Möglichkeit der Verlängerung eingeräumt worden, „die beschränkt sich allerdings auf Mieten. Ich bitte Sie, beweisen Sie Mut und machen Sie von dieser grundsätzlichen Möglichkeit Gebrauch“, führt Wiebke Schöne in ihrem Brief aus.

„Erweitern Sie in Anbetracht der Ausnahmesituation den Bewilligungszeitraum für alle Betriebskosten um die Monate November 2020 bis April 2021. Eine derartige Verfahrensweise schadet niemandem und hilft den ehrlichen Firmen. Etwaige Betrüger und Leichenfledderer werden ohnehin übers Finanzamt ermittelt“, lauten ihre Schlussworte.

„Nicht die Zeit für den harten Arm des Gesetzes“

Wiebke Schöne selbst hatte vor drei Wochen Post vom Landesförderinstitut. Einen Verwendungsnachweis musste sie aber noch nicht ausfüllen. Daher ist noch nicht sicher, ob auch ihr eine Rückzahlung droht. „Wenn dem so sein sollte, kann ich es nicht.“

Zurzeit verdient sie ihr Geld mit wenigen Aufträgen von Privatpersonen. Das allerdings macht nur zehn bis 20 Prozent ihrer bisherigen Einnahmen aus. Ihre beiden Minijobber beschäftigt sie aus Kostengründen schon lange nicht mehr. Die Vorgehensweise mit den Schreiben vom Landesförderinstitut bezeichnet sie als unbedacht und unmenschlich. „Jetzt ist nicht die Zeit für den harten Arm des Gesetzes.“

