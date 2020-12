Warin/Wismar

Ein „kleines Hotspot-Geschehen“ – so nannte das Gesundheitsamt zunächst den Corona-Ausbruch, der vor knapp zwei Wochen aus der Kleinstadt Warin ( Nordwestmecklenburg) gemeldet wurde. Demnach waren dort nach einer Veranstaltung fünf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, einer der Teilnehmer musste mit Covid-19-Symptomen sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nun ist klar: Noch mehr Menschen haben sich durch diese private Zusammenkunft infiziert.

Inzwischen dürften es – nach den täglichen Berichten aus dem Gesundheitsamt – mindestens neun Personen sein, die sich in Warin auf dieser Veranstaltung angesteckt haben. Zudem heißt es aus der Kreisverwaltung, dass es durch weitere Kontakte der Veranstaltungsteilnehmer sogar noch mehr sein könnten. Von einem kleinen Hotspot kann nun nicht mehr die Rede sein. Laut Kreisverwaltung ermittele das Ordnungsamt jedoch zunächst nicht in diesem Fall.

23 neue Corona-Fälle am Donnerstag in NWM

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt für Nordwestmecklenburg zudem insgesamt 23 neue nachgewiesene Corona-Infektionen. Betroffen ist unter anderem das Seniorenheim „Am Wasserturm“. Dort wurden „mehrere Bewohner“ positiv auf das Coronavirus getestet. Außerdem müssen alle Schüler der Mosaik-Schule in Grevesmühlen in Quarantäne, da eine Schülerin positiv getestet wurde. Die Inzidenz für den Landkreis liegt laut Landesgesundheitsamt inzwischen „nur“ noch bei 54,7. Ab 50 gilt ein Kreis als Risikogebiet.

Standorte für Impfzentren in Nordwestmecklenburg stehen fest

Seit Donnerstag stehen zudem die Standorte für die zwei Impfzentren im Kreis fest. In Wismar wird die derzeit geschlossene geriatrische Tagesklinik des Sana Hanse-Klinikums Wismar in der Störtebekerstraße 6 zum Impfzentrum. In Grevesmühlen wird ein abgetrennter Gebäudeteil des bereits als Testzentrum genutzten Gebäudes Am Ploggensee 4 als Impfzentrum eingerichtet.

Beide Zentren werden für einen Betrieb an sieben Tage in der Woche ausgelegt, um für jede Eventualität gerüstet zu sein, auch wenn das Land angekündigt hat, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen im Dezember wohl noch gering ausfallen wird.

Zusätzlich wird jedem Impfzentrum auch ein mobiles Impfteam zugeordnet, um Außeneinsätze an Pflegeeinrichtungen, medizinischen Einrichtungen und später Schulen zu ermöglichen.

Von Michaela Krohn