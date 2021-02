Wismar

Von Samstag bis Montag erfasste das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 19 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Menschen in Quarantäne beträgt 551, davon 104 mit einem positiven Befund.

Infektionen wurden unter anderem bei Mitarbeitern des Holzverarbeiters Egger in Wismar festgestellt. „Aktuell sind 4 unserer über 1000 Mitarbeiter an Corona erkrankt. Das erste positive Testergebnis wurde am 10. Februar bekannt. In weiterer Folge wurden unmittelbare Kontaktpersonen sofort getestet, zwei dieser Tests fielen ebenfalls positiv aus. Ein vierter Fall trat davon unabhängig auf“, teilt Personalleiter Michael Moser der OZ mit. Das Gesundheitsamt meldet inzwischen mindestens sechs Fälle, die im Holzcluster Wismar aufgetreten sind.

Laut Gesundheitsamt sind zudem vor allem im Klützer Winkel viele neue Fälle aufgetreten, die aber nur teilweise mit der betroffenen Pflegeeinrichtung in Boltenhagen zu tun haben.Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt am Montag 58,5.

Über die Impfhotline des Landes (0385/2027 1115) sind für diese Woche zudem noch Termine für Impfungen mit dem AtraZeneca-Impfstoff verfügbar. Impfberechtigt sind derzeit Mitarbeiter mobiler Pflegedienste sowie alle Personengruppen, die aus beruflichen Gründen regelmäßig in Alten- und Pflegeeinrichtungen arbeiten, dort aber nicht angestellt sind. Geimpft wird in dieser Woche am Dienstag und Freitag im Impfzentrum in Wismar sowie am Donnerstag erstmals im Impfzentrum in Grevesmühlen.

Von mikro