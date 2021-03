Wismar/Gran Canaria

Ein Wismarer Ehepaar ist in Spanien gestrandet. Eigentlich wollte es eine zweiwöchige Kreuzfahrt entlang der kanarischen Inseln genießen. Doch aus zwei Wochen Auszeit werden jetzt wohl vier. Denn wegen einer Corona-Infektion bei einem anderen Passagier sitzen die Hansestädter nun in einem Hotel in Gran Canaria fest. Das verstehen die zwei auch, nicht aber die Länge der Quarantäne. Denn in die sind sie geschickt worden, als die Begegnung mit dem Infizierten schon sechs Tage zurücklag. „Damals wurden wir negativ getestet, trotzdem sollen wir weitere 15 Tage in Quarantäne bleiben“, sagen sie.

Mit negativen PCR-Tests sind die Wismarer nach Spanien geflogen. Gegessen hätten sie immer mit genügend Abstand zu anderen Menschen, im Theater sei viel freier Platz gewesen. Auch in den anderen Bereichen des Schiffes hätten sie sich an die Corona-Regeln gehalten.

Ausflug mit dem Bus zum Strand

Am dritten Tag der Reise, bei einem Stopp auf Fuerteventura, unternehmen sie dann ihren ersten Ausflug zum Strand. „Das war unsere einzige Strand-Buchung für die gesamte Tour“, erzählen sie. Ihr Pech: Sie sitzen in einem von TUI Cruises gecharteten Reisebus vor jemandem, der einige Tage später positiv auf das Coronavirus getestet wird. „Wir haben alle Maske im Bus getragen und haben uns überhaupt nicht mit ihm unterhalten, allerdings gab es keine freien Sitzreihen zwischendurch“, schildern sie die Situation. Darauf hätte der Reiseanbieter achten müssen, ergänzen sie. Doch das habe er nicht getan.

Die Wismarer genießen die Zeit am Strand und die Kreuzfahrt. Doch am neunten Tag der Reise – am Freitag vergangener Woche – kommt der Schock: Sie müssen ihre Koffer packen und das Schiff verlassen. Der Mann aus dem Ausflugsbus war mit einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus gegangen und dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb werden seine Mitfahrer aus dem Ausflugsbus ebenfalls auf das Coronavirus getestet – mit negativen Ergebnissen. Zusammen mit den anderen, etwa 40 betroffenen Kreuzfahrern werden die Wismarer per Taxis in ein Quarantänehotel auf Gran Canaria gebracht.

Rückflug am Gründonnerstag geplant

„Wir haben eine Terrasse und können etwas frische Luft schnappen, doch dieses Glück haben nicht alle Betroffenen“, erzählen sie. Die Versorgung klappe gut – nicht aber die Kommunikation mit ihrem Reiseanbieter TUI Cruises. „Wir haben weder eine Quarantäne-Anordnung noch unsere negativen Test-Ergebnisse bislang schriftlich bekommen“, monieren sie.

Auch ein Rückflugsdatum gibt es für sie noch nicht: „Die Flüge können erst gebucht werden, wenn wir nach der Quarantäne immer noch negativ sind – und da es zurzeit nicht sehr viele Flüge gibt, kann das weitere fünf Tage dauern.“ So werden aus den geplanten 14 Tagen wohl 26. Dann wären die Wismarer fast vier Wochen von zu Hause weg.

Am Gründonnerstag wollten sie eigentlich zurück – dann endet die Kanaren-Reise von „Mein Schiff 1“. An der haben schätzungsweise 1100 Menschen teilgenommen. Die meisten treten ihren Rückflug am Donnerstag an. Wann die Wismarer zurückfliegen können, ist aktuell unklar.

Behörde legt Quarantäne-Zeit fest

Für sie ist es unverständlich, dass die Quarantäne nicht ab dem Tag des Strandbesuches gilt. „Denn danach haben wir den Mann gar nicht mehr getroffen“, erklären sie. Die Antwort von TUI hätte gelautet: Das sei in Spanien so. Offiziell teilt eine TUI-Sprecherin mit: „Die Dauer der Quarantäne werde von den örtlichen Behörden festgelegt, darauf wir keinen Einfluss.“ Informiert worden seien die Gäste vor dem Verlassen des Schiffes mit einem Schreiben, dass sie in Quarantäne müssen.

Dass sie besser über die Festlegung der Quarantäne informiert werden und zu dem Thema einen möglichen Ansprechpartner benannt bekommen, fordern die Wismarer. Denn: „In Spanien gibt es auch Ausnahmen, wie die Quarantäne verkürzt oder erleichtert werden kann, zum Beispiel wenn man pflegebedürftige Angehörige hat, aber über eventuelle Möglichkeiten spricht mit uns niemand.“

Ähnlicher Fall vor wenigen Wochen

Über mangelnde Kommunikation hatten sich Anfang März schon einmal „Mein Schiff“-Urlauber beschwert. Damals hatte es ebenfalls vor den kanarischen Inseln Corona-Fälle gegeben: Drei Personen, darunter zwei Gäste und ein Besatzungsmitglied, seien positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am Pooldeck der „Mein Schiff 1“ ist Abstand Pflicht zwischen den Liegen. Quelle: Joachim Hauck

Neben ihnen befanden sich 24 Urlauber in Quarantäne, die mit den Infizierten in einem Ausflugsbus auf Fuerteventura gesessen hatten. Mehrere von ihnen hatten sich an den Fernsehsender RTL gewandt, weil sie sich im Stich gelassen fühlten: „Wir wurden einfach sitzen gelassen!“, hatten sie damals geklagt. Auch in dem Fall sind keine Sitzplätze in den Ausflugsbussen freigelassen worden. Auch sie hätten angeblich keine Informationen bekommen, bis wann die Quarantäne gilt und ob sie mit mehreren negativen Tests verkürzt werden könnte.

TUI Cruises bedauert, dass sich die Gäste nicht ausreichend informiert fühlen und teilt mit: Die Betreuung in der Quarantäne-Unterkunft erfolge durch das Med Con-Team, „unserem langjährigen medizinischen Partner für Betreuungen im Ausland.“ Neben der persönlichen Kontaktaufnahme würden auch Erledigungen oder Einkäufe übernommen. Für alle Gäste werde rund um die Uhr eine telefonische Erreichbarkeit sichergestellt. „Zusätzlich kontaktieren wir unsere Gäste in regelmäßigen Abständen auch proaktiv telefonisch für einen persönlichen Austausch, zur Klärung offener Fragen und zur Sicherstellung ihrer Betreuung vor Ort.“

Mein Schiff-Gäste unter sich

Das Landausflugskonzept sei Teil eines bewährten Gesundheits- und Hygienekonzepts, mit dem seit September Kreuzfahrten mit Landausflügen im „geschlossenen Kreis“ angeboten werden. Dieses sei durch medizinischen Expertenrat geprüft und behördlich genehmigt worden.

Aktuell finden Landausflüge unter verschärften Sicherheitsbedingungen mit reduzierter Personenanzahl und an ausgewählte Orte statt. Ein Entfernen vom Ausflug führe zum Reiseausschluss. Zudem seien die Mein Schiff-Gäste beim Hin- und Rückflug nach Gran Canaria sowie auf dem Transfer vom und zum Flughafen unter sich – wo kein Abstand eingehalten werden kann, ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Wie im Flugzeug gilt das auch im Bus. „Damit bieten die Ausflüge derzeit den höchstmöglichen Schutz.“

Das sehen die Wismarer anders. Ihr Reisebus sei voll gewesen ohne freie Sicherheitsplätze. Und das obwohl in Gran Canaria die Corona-Alarmstufe 3 gelte, in der behördliche Anweisungen stehen, dass Ausflüge stattfinden können, aber Busse nur zu 50 Prozent belegt werden dürfen und Plätze für den Sicherheitsabstand freigehalten werden sollen. „Dieser Pflicht ist TUI Cruises nicht nachgekommen“, sagen sie.

Von Kerstin Schröder