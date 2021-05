Corona: Inzidenz in Nordwestmecklenburg nähert sich der 35

Wismar

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg sinkt deutlich auf nun 36,2. Es ist der drittbeste Wert in Mecklenburg-Vorpommern. Noch niedriger ist er in Schwerin mit 30,3 und in Vorpommern-Rügen mit 26,7. Landesweit liegt die Inzidenz bei 59,6.

Am Himmelfahrtstag sind dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 14 neue Fälle von Covid-19 und ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Am Freitag kamen eine weitere Neuinfektion und ein weiterer Todesfall hinzu.

Unter den gemeldeten Neuinfektionen ist auch ein weiterer Fall aus dem von einer Häufung betroffenen Industriebetrieb in Wismar. Ebenfalls betroffen ist ein Betrieb aus dem maritimen Bereich. Hier sind bisher zwei Fälle an das Gesundheitsamt gemeldet worden. Eine Verbindung zwischen den beiden Infektionsgeschehen konnte noch nicht hergestellt werden, heißt es.

Ein weiterer Fall betrifft Nordwestmecklenburgs Kreisverwaltung am Standort Wismar. Dort müssen aber keine Quarantänemaßnahmen für weitere Arbeitskollegen ergriffen werden. Die positiv gemeldete Person hielt sich hauptsächlich im Homeoffice auf.

Von OZ