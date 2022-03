Wismar

Ab 3. März war in der Schule von Anne Dedlows Tochter Notbetreuung. „Weil nur noch zehn Lehrer an der Förderschule Neukloster waren.“ Da sie in einem relevanten Beruf arbeitet, durfte das Kind zur Schule und kam mittags mit Schwindelgefühl nach Hause. Die Corona-Tests waren zwei Tage negativ, dann positiv.

Durchseuchung

Wenige Tage später waren auch der Bruder und die Mama positiv. „Ich liege hier seit zwei Wochen und kann nichts außer Couch“, erzählt die Unternehmerin. „Ich kann nicht mal klar denken“. Sie arbeitet im Pflegesektor, ist genau wie der Mann dreimal geimpft. Und auch bei der Tochter merkt sie, dass die längst nicht wieder fit ist.

„Ich glaube, die machen das mit der Durchseuchung nun mit Absicht!“, schüttelt Anne Dedlow den Kopf. Sie würde sich freuen, wenn die Eltern selbst entscheiden könnten, ob sie angesichts der hohen Zahlen ihre Kinder lieber zu Hause lassen, ihr Sohn ist Risikopatient. „Kein Mensch weiß, ob manche Eltern und Kinder die Tests wirklich zu Hause machen.“ Für die Familie ist das belastend, für sie als Unternehmerin mit Angestellten sowieso.

Die Hälfte der Kollegen fehlt

„Mit Pech habe ich zwei coronakranke Teenies zu Hause und baue Minusstunden in der Firma auf, um die zu betreuen“, erzählt Maria P. aus Wismar, die ihren Namen nicht öffentlich preisgeben will. Ihr Großer geht in die 9. Klasse der Wismarer Goethe-Schule. „Sie versuchen, den Präsenzunterricht aufrechtzuhalten, die Kinder werden jeden Tag getestet, in der Klasse fehlen ziemlich viele Schüler.“ Der große Sohn hatte gerade Corona inklusive hohem Fieber, trotz Dreifachimpfung. Maria P. musste zu Hause bleiben und ihre Überstunden abbauen. Das Problem: „Auf Arbeit fehlt auch gerade die Hälfte der Belegschaft!“

Eltern im Hamsterrad

Christina Gottschalk aus Groß Stieten ist Raumausstatterin im Außendienst, ihr Mann arbeitet in der Verwaltung. Die drei Kinder sind 5, 7 und 12 Jahre alt. Die Lütte darf ab Montag wieder in die Kita, die war erst ganz geschlossen, dann in der Notbetreuung. Da hat die Familie keinen Anspruch drauf. Also haben die Eltern in Schichten gearbeitet – er im Homeoffice drei Tage, sie entsprechend versetzt, damit die Kinder betreut werden.

„Bei drei Kindern ist irgendwie immer eines gerade betroffen. Du guckst nur, dass du über den Tag kommst mit den Kindern. Man hat auch privat nichts mehr voneinander, einer betreut die Kinder, der andere arbeitet in der Zeit. Man fühlt sich wie ein Hamster im Laufrad.“ Ihr Arbeitgeber und die Kunden haben Verständnis, Christina Gottschalk hat Verständnis mit den Lehrern und Erziehern. „Die geben sich alle Mühe, aber sie schaffen es nicht.“

Bildungslücken

Andre Schlegel vom Kreiselternrat Nordwestmecklenburg: „Problematisch ist aber weiterhin, dass ein Positiv-Test der Kinder die Eltern vor Herausforderungen stellt, die Betreuung und Bildung der Kinder sicherzustellen! Auch nach langer Zeit in der Pandemie ist funktionierender Distanzunterricht eher glücklicher Zufall als Standard. Damit ist die gewünschte Eigenverantwortung für Eltern schwierig umzusetzen. Einerseits sollen Masken fallen, um überhaupt ein soziales Miteinander in der Schule zu ermöglichen, andererseits sind die Folgen bei Erkrankung nicht planbar. Es sind immer größere Bildungslücken spürbar, die unbedingt nach 2 Jahren endlich aufgearbeitet werden müssen.“

Von Nicole Hollatz