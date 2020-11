Neuburg/Insel Poel

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat für die freiwilligen Feuerwehren die Empfehlung ausgesprochen, nur noch die Ausbildung zu machen, die zwingend notwendig ist. Für die Feuerwehren gilt aber: Sie müssen einsatzbereit sein.

So viel Abstand wie nötig – auch im Einsatz

„Wir haben wie alle anderen die Ausbildung der Mitglieder ausgesetzt und machen gar nichts“, sagt Kai Rosenberg, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg. Die ehrenamtlichen Retter seien sehr zurückhaltend. Quelle: Carolin Riemer

41 aktive Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr in Neuburg bei Wismar. Einsatzbereit sei sie jederzeit – auch während der Corona-Pandemie. Das bestätigt auch Neuburgs Wehrführer Kai Rosenberg. Doch an Ausbildung oder Treffen zwischen den Einsätzen sei zurzeit nicht zu denken. „Wir haben wie alle anderen die Ausbildung der Mitglieder ausgesetzt und machen gar nichts“, sagt Kai Rosenberg. Die ehrenamtlichen Retter seien sehr zurückhaltend. Bei den Einsätzen gelte in puncto Abstand und Corona-Regeln: „So viel wie Abstand wie nötig, so wenig Kontakt wie möglich.“

Aufsehenerregende Einsätze habe es für die Neuburger Wehr in letzter Zeit nicht gegeben. Bei einem Einsatz habe sie Tragehilfe geleistet. Zudem habe die Brandmeldeanlage im Real-Markt in Kritzow Alarm geschlagen – allerdings nur durch einen technischen Defekt.

Wer sich krank fühlt, muss zu Hause bleiben

Generell nehmen trotz der Corona-Pandemie alle Kameraden an den Einsätzen der Neuburger Wehr teil. „Wer sich jedoch krank fühlt oder Erkältungssymptome hat, soll zu Hause bleiben“, hat Wehrführer Kai Rosenberg angewiesen.

Landesfeuerwehrärztin und selbst Wehrführerin bei der Wehr in Losten bei Bad Kleinen, Patricia Bunke, erklärte der OZ bereits, warum es richtig sei, die Ausbildung der Feuerwehren auf Eis zu legen: „Das Risiko, dass durch einen Corona-Fall die ganze Gruppe in Quarantäne muss, ist einfach zu hoch. Dann hätten wir ein Problem.“ Und weiter sagte die Notfallmedizinerin: „Die Maßnahmen sind einfach notwendig, um die Infektionsverbreitung zu stoppen. Es geht nicht anders, das muss jetzt so sein.“ Es sei dennoch schade, dass die Lehrgänge nicht stattfinden können. „Es fehlt natürlich der Kontakt untereinander. Das Zwischenmenschliche fehlt schon“, sagt sie.

