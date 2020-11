Wismar

Die Intensivbetten im Sana Hanse-Klinikum für Covid-19-Patienten sind voll belegt. Drei Betten hat das Klinikum im Wismarer Stadtteil Friedenshof für schwer kranke Corona-Patienten auf der Intensivstation freigehalten, keines ist mehr frei. „Wir könnten zwar noch einen Patienten aufnehmen, danach müssten wir uns aber vom Cluster abmelden“, sagt Klinikchef Michael Jürgensen am Donnerstag der OZ.

Zum sogenannten Cluster – ein Netzwerk unter den Krankenhäusern – zählen die Kliniken in Wismar, Schwerin, Hagenow und Grevesmühlen. Kann eine Klinik keine Corona-Patienten mehr aufnehmen, greift das Cluster-System. Dann werde geschaut, wo noch ein Intensivbett frei ist. Auch die Schwesterklinik des Wismarer Krankenhauses in Bad Doberan könnte dann aushelfen.

Michael Jürgensen, Geschäftsführer Sana Hanse-Klinikum Wismar

Covid-19-Patienten sind extrem betreuungsintensiv

Laut Robert-Koch-Institut gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 733 Intensivbetten. Teilweise bereite jedoch die enge personelle Situation Sorgen. Beatmete Covid-19-Patienten seien extrem pflege- und betreuungsintensiv und erforderten hochkompetentes Personal.

Im Wismarer Klinikum werden zurzeit zwei Covid-Patienten beatmet. „Ein Patient wird nicht beatmet, liegt aber trotzdem mit auf der Intensivstation, damit andere Bereiche der Klinik freigehalten werden“, erklärt Klinikgeschäftsführer Michael Jürgensen.

Klinik kann innerhalb von 48 Stunden in Krisenmodus wechseln

Nordwestmecklenburg gilt seit Tagen als Corona-Risikogebiet, die Infektionszahlen sind weiter hoch. „Sollten wir viel mehr Intensivbetten brauchen, können wir das innerhalb von 48 Stunden organisieren und uns der Situation anpassen“, so Jürgensen weiter. Das gesamte Haus würde dann in den Krisenmodus wechseln. Die Belastungen auf den Intensivstationen seien zudem immer groß.

Covid-19-Patienten müssten fast immer beatmet und besonders gelagert werden. Für den Fall, dass mehr dieser schwer kranken Patienten in der Wismarer Klinik aufgenommen werden müssten, habe das Krankenhaus parallel weitere Schwestern und Pfleger geschult, die im Krisenfall helfen könnten. Denn Jürgensen sagt auch: „Wir können die paar Intensivpfleger nicht rund um die Uhr einsetzen.“ Die Belastung muss dann weiter verteilt werden.

Auch im Schweriner Helios-Klinikum, das auch Patienten aus Wismar aufnehmen könnte, weiß man um den Druck. „Wir spüren natürlich den deutschlandweiten Mangel an Pflegekräften“, betonte Christian Becker von den Helios-Kliniken Schwerin bereits in der vergangenen Woche. Doch die Erfahrungen vom Frühjahr hätten gezeigt, dass eine Zunahme von Covid-19-Patienten mit einer Reduzierung in anderen Bereichen einhergeht. „Insofern sind wir zuversichtlich, auch mittelfristig genügend ausgebildetes Pflegepersonal zur Verfügung zu haben.“ Im Bedarfsfall stünden bis zu 85 Intensivbetten in Schwerin zur Verfügung.

Besuchsverbot im Wismarer Klinikum

Im Wismarer Klinikum gilt zudem seit Anfang der Woche ein Besuchsverbot. Das Krankenhaus macht nur wenige Ausnahmen. „Wir schützen damit nicht nur die Bevölkerung, sondern auch unsere Mitarbeiter. Stellen Sie sich mal vor, in der Klinik bricht das Virus aus“, sagt der Wismarer Klinikchef im OZ-Gespräch. So sei zum Beispiel auch die Situation auf der Geburtenstation zwar schwierig für die Familien – die Väter dürfen zurzeit nur bei der Geburt dabei sein, müssen das Haus aber danach wieder verlassen. Die Sicherheit der Krankenhausmitarbeiter und der anderen Patienten ginge aber vor.

Von Michaela Krohn