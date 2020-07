Corona-Krise in MV: Traditionsschiffe aus Mecklenburg sind in Not

Kirchdorf/Rostock

Keine maritimen Großveranstaltungen 2020, weniger Gäste an Bord und zwei Monate ganz ohne: Die Traditionsschiffe Mecklenburgs schwanken zwischen Flaute und sinnbildlicher Grundberührung – die Kosten laufen für die Vereine weiter, während Einnahmen ausbleiben. Aber: Buchungen sind wieder möglich. Und viele treffen sich zum Hanse-Sail-Termin in Rostock.

Poeler Kogge: bis zu 60 Prozent weniger Buchungen

Die Hafentage Mitte Juni wurden abgesagt. „Wir haben gewaltige Einnahmeverluste“, berichtet Gert Lemke, Büroleiter der Poeler Kogge „Wissemara“. Er kennt die aktuellen Zahlen: je nach Monat 40 bis 60 Prozent weniger Buchungen als im Vorjahresmonat. „Und wir sind zwei Monate später in die Saison gestartet.“ Stadt, Land und Bund helfen genauso wie die vielen Mitglieder und regionale Firmen.

Anzeige

Und die Kosten sind in diesem Jahr höher als in einer normalen Saison, weil die Kogge derzeit nur mit Motorkraft fahren darf. Gert Lemke: „Normalerweise takeln wir Anfang April auf, dann kommt die ganze Crew an Bord und packt mit an. 50, 60 Leute arbeiten dann Schulter an Schulter! Das geht jetzt alles nicht.“ Gleiches gilt für die Segelmanöver unterwegs, bei denen normalerweise immer mehrere Leute und auch die Gäste mit anpacken. „Geht alles nicht!“

Weitere OZ+ Artikel

Kogge braucht Geld für neuen Mast

Und dabei braucht der Trägerverein dieses Jahr noch etwas mehr Geld als sonst: Die Kogge bekommt einen neuen Mast. Vieles lief und läuft über Sponsoren und Ehrenamt, aber nicht alles. „Einige zehntausend Euro“, beziffert Lemke die Kosten vorsichtig. „Wir könnten stunden oder Kredite aufnehmen, aber auch das Geld muss ja wieder reinkommen!“

Auf die Frage, was der Verein macht, um mehr Menschen auf die Kogge und zum Segeltörn zu locken, lacht Lemke: „Wir versuchen so oft wie möglich in der Zeitung zu sein.“ Fast jeden Tag fährt die Kogge raus, mitunter zwei Mal. Die Termine und Buchungen sind online auf der Webseite www.poeler-kogge.de ersichtlich.

Bauverzögerung für Fischkutter Marlen

Seit 2015 wird in Wismar am Fischkutter „Marlen“ gebaut – mit Langzeitarbeitslosen und dank Unterstützung des Jobcenters. Der Förderverein „Marlen“ will den „Seitenschleppnetzkutter“ Jahrgang 1950 wieder fahrbereit machen als maritimes Schulungszentrum. „Wir mussten schließen“, berichtet Irmtraut Rakow vom Verein.

Der letzte Schleppnetzkutter "Marlen" kehrt im Herbst 2010 vom Fang nach Wismar zurück Quelle: Hans-Joachim Zeigert

Heißt, die Arbeiten am Schiff ruhten über Wochen. Mitte Mai liefen sie wieder an, allerdings nicht mit voller Personalstärke. „Die Teilnehmer, die jetzt zu uns kommen, kommen freiwillig. Es gibt keine Weisung vom Jobcenter“, erklärt Irmtraut Rakow. Und: Die Kosten liefen und laufen weiter, trotz der Schließung. Ein Teil davon – 60 Prozent – wird erstattet.

„Wir suchen gerade nach Alternativen für den Rest.“ Am dritten Sonntag im Dezember ist der Verein sonst immer mit Heißgetränken für den guten Zweck bei der Wismarer Lichterfahrt dabei und generiert so Einnahmen. „Ob die Lichterfahrt in diesem Jahr stattfinden kann?“ Irmtraut Rakow ist vorsichtig optimistisch.

Über 35 000 Euro Verlust für die Atalanta

Peter Schurbaum vom Wismarer Förderverein Schoner „Atalanta“ e.V.: „80 Prozent der Törns wurden abgesagt.“ Der Verein ist seit 1995 Eigentümer des 1901 gebauten Lotsenschoners „Atalanta“. „Wir fangen sonst Ende März mit den Törns an“, erzählt Peter Schurbaum von den Ausbildungstörns für Mannschaft, Kinder und Jugendlichen, dazu die zur „Pflege des maritimen Erbes“, mit denen der Unterhalt des Schiffes finanziert wird.

Der Lotsenschoner Atalanta unter vollen Segeln in der Wismarbucht. Der Förderverein des Schiffes feiert 25-jähriges Bestehen. Quelle: Förderverein Lotsenschoner Atalanta

„Alleine die Versicherung kostet 14 000 Euro im Jahr, dazu kommen Mieten und Liegeplatzgebühren von 16 000 Euro. Das ist viel Geld für einen Verein!“ So ein großes Schiff ist teuer. Sonst hätte der Verein in den ersten drei Monaten der Saison 35 000 Euro eingenommen, die fehlen nun. Geholfen haben die Stadt, die Sparkasse und die VR-Bank.

Rücklagen für laufende Kosten

Helfen – mit Spenden und Ehrenamt – tun genauso die gut 220 Mitglieder des Vereins, dazu die, die als Schiffsbesucher beim „Open Ship“ im Wismarer Hafen etwas in die Spendenkasse werfen. „Die Soforthilfe des Landes haben wir beantragt, aber nicht bekommen. Als Verein fallen wir angeblich nicht in den Rahmen“, erzählt Schurbaum.

Für die laufenden Kosten müssen nun die Rücklagen herhalten. „Aber die sind eigentlich für das Schiff gedacht, wenn was Größeres gemacht werden muss“, so Peter Schurbaum. Der Verein bietet wieder Tagestörns an, allerdings mit weit weniger Gästen. „Wir sind für 75 Leute zugelassen, jetzt dürfen 30 an Bord!“ Dabei hat das Schiff sogar den Luxus von drei komplett ausgestatteten WCs. Termine und Buchungen online unter www.ss-atalanta.de.

Zur Nicht-Hanse Sail nach Rostock

Zum Hanse-Sail-Termin wird die Atalanta in Rostock sein, ohne Volksfest und mit weniger Menschen an Bord. Einige Traditionsschiffe kommen, auch wenn die Veranstaltung abgesagt ist. Mitsegeln kann man dort trotzdem.

„Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt“, berichtet Peter Schurbaum. Das Schiff wird ständig gereinigt in Hinblick auf die Hygiene – zusätzliche Aufgaben für die Crew. „Aber wir wollen, dass das Schiff fährt“, dankt Schurbaum den Helfern.

Auf der Webseite der Hanse Sail können Törns für die Hanse-Sail-Zeit zwischen dem 5. und 9. August gebucht werden (www.hansesail.com). Auf der Seite gibt es auch symbolische Tickets für einen Törn mit dem „Geisterschiff“, mit denen man den Hanse-Sail-Verein zur Förderung traditioneller Schifffahrt in der Ostsee e.V. unterstützt.

Santa Barbara Anna braucht 4500 Euro im Monat

„4500 Euro brauchen wir im Monat zum Überleben“, erzählt Klaus Apel von der Santa Barbara Anna, dem letzten Traditionssegler mit Heimathafen Rostock. Seit 2014 ist der gemeinnützige Verein „Bramschot e.V.“ Betreiber des Schiffs. Es sieht „mau“ aus mit den Finanzen.

Santa Barbara Anna - Dreimast-Toppsegelschoner kommt in den Stadthafen Rostock. Quelle: Frank Hormann

Geholfen haben die Vereinsmitglieder, befreundete Firmen als Sponsoren und manch ein Urlauber, der was in die Schatzkiste am neuen Liegeplatz im Rostocker Stadthafen steckt. „Auf dem Pier steht die Schatzkiste mit dem Hinweis, dass die Traditionsschiffe ums Überleben kämpfen. Die ganze Saison ist uns weggebrochen“, so Apel.

Eigenvermarktung und Gesundheitskonzept

Das, was bisher eingenommen wurde, reicht, um das Schiff einen Monat über Wasser zu halten – sprichwörtlich. Aber die Crew ist aktiv, versucht viel über Eigenvermarktung, bekommt Hilfe vom Hanse-Sail-Büro und ist dankbar für die starke Unterstützung vom Rostocker Gesundheitsamt. „Das muss man mal lobend erwähnen“, dankt Klaus Apel. Infos zu Törns und Terminen unter www.santa-barbara-anna.de.

Mit dem Gesundheitskonzept und weniger Menschen an Bord ist der Segler wieder unterwegs. „Am Samstag sind wir Plattformschiff beim CSD, am Sonntag geht es dann nach Litauen zum Sea-Festival, am 1. August kommen wir wieder zurück“, informiert Apel. Maximal 45 Menschen können mit an Bord, müssen Abstand halten und Maske tragen.

Sparen für die Werft

Klaus Apel ist vorsichtig optimistisch, dass sich die Lage nach und nach wieder verbessert. „Wir haben frisches Wasser unterm Kiel und alle Segel gesetzt, aber wir können jede Spende gebrauchen!“ Denn Mitte September muss der Dreimast-Toppsegelschoner turnusgemäß in die Werft. „Dann geben wir unser letztes Geld aus.“ Mit Kontostand plus/minus null und viel Optimismus will die Crew dann ins neue Jahr starten.

Von Nicole Hollatz