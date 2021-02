Wismar

Die wirtschaftliche Situation in Nordwestmecklenburg verschlechtert sich zunehmend. Über alle Branchen hinweg melden rund ein Drittel der Unternehmen einen Rückgang ihres Eigenkapitals. Rund ein Viertel benennt Liquiditätsengpässe. Das teilt die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin mit.

Bei den Branchen, die von den Schließungen betroffen sind, sind die Zahlen noch höher. Dort meldet sogar die Hälfte einen Eigenkapitalrückgang und deutlich mehr Unternehmen berichten von Liquiditätsengpässen. Auch die Beschäftigungsdynamik lässt in diesen Branchen erkennbar nach.

„Die teils dramatische Lage im stationären Einzelhandel, bei den Freizeitanbietern, dem Gastgewerbe und der Reisewirtschaft in Westmecklenburg können die Daten nicht vollständig wiedergeben“, erläutert Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin. „Die Schließungen belasten diese Unternehmen erheblich. So benennen zwei Drittel der Einzelhändler die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als Risiko ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.“

Hilfen dürfen nicht abrupt enden

Der Konjunkturklimaindex Westmecklenburg, den die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin exklusiv für den Wirtschaftsraum berechnet, liegt bei 97,1 Punkten. Bis zum Januar 2020 lag der noch bei 125 Punkten und signalisierte eine bis dahin positive Wirtschaftsentwicklung. Mit der Corona-Pandemie endete dieser Konjunkturhochlauf abrupt.

„Die zugesagten Hilfen müssen dringend ausgezahlt werden. Zudem muss gewährleistet sein, dass die Hilfen nicht abrupt enden. Denn auch nach Wiederöffnung wird die Kundenfrequenz in den Zentren geringer als üblich sein. Mit dieser Herausforderung werden der Einzelhandel und die Gastronomie noch weiter zu kämpfen haben“, appelliert Eisenach.

Viel Unsicherheit

„Wir verstehen, dass es in der Bekämpfung der Pandemie viele unbekannte Faktoren und Unsicherheiten gibt. Gleichwohl ist es zermürbend für alle noch geschlossenen Bereiche der Wirtschaft, dass kein Fahrplan erkennbar wird, der den Unternehmen und den Menschen Orientierung gibt. Wir fordern nachdrücklich, eine solche Öffnungsperspektive schnellstmöglich zu erarbeiten. Je länger die Ungewissheit anhält, desto mehr Unternehmen werden ihren Geschäftsbetrieb aufgeben“, fordert Eisenach.

„Wir werben in unseren Gesprächen mit der Staatskanzlei und dem Wirtschaftsministerium sowie in der Task Force Wirtschaft dafür, dass MV ein gemeinsames norddeutsches Stufenmodell mitträgt. Zudem sind wir davon überzeugt, dass unsere Unternehmen Hygienekonzepte sehr gut umsetzen können und diese kontinuierlich weiterentwickeln. Neben der jetzt flächendeckenden Verfügbarkeit von FFP2-Masken blicken wir auch optimistisch auf Einsatzmöglichkeiten von Antigen-Schnelltests für Eigenanwender, die hoffentlich in den nächsten ein bis zwei Monaten auf den Markt kommen und dann beispielsweise eine echte Öffnungsperspektive für die Veranstaltungswirtschaft sowie Messen bieten können.“

Von OZ