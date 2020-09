Covid-19 - Corona-Lage in MV am Dienstag: Zahlen steigen besonders in einem Landkreis

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) hat am Dienstag Zahlen zur aktuellen Corona-Situation in MV veröffentlicht. Demnach wurden zwölf Neuinfektionen gezählt. Auffällig: Eine Region im Land steht seit Tagen besonders im Fokus.