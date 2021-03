Wie geht das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Nordwestmecklenburg weiter? Am Mittwoch sind 27 neue Fälle gemeldet worden. Die Inzidenz sinkt ein wenig, aber ist weiter mit Abstand die höchste in MV. Der Kreis will jetzt gegensteuern: Ab Freitag sind kostenlose Schnelltests möglich.