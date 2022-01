Rostock/Greifswald

In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns wollen am Montag wieder Menschen gegen eine Impfpflicht und verschiedene Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Proteste sind unter anderem in Rostock, Greifswald, Stralsund und Wismar geplant.

In Rostock wird es an diesem Montag aber keine Demo von Anmelder Jens Kaufmann geben. Der für 17 Uhr geplante Protest wurde von der Stadt verboten. Der Grund: In der Vergangenheit sei sich wiederholt nicht an die Vorgaben gehalten worden.

Liveticker startet am Montag um 16 Uhr

Die OZ wird die Proteste in den verschiedenen Städten erneut mit einem Liveticker begleiten. Um 16 Uhr soll dieser starten. Hier können Sie Geschehnisse live verfolgen:

Auch heute soll in vielen Städten von MV wieder gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert werden. Ab 16 Uhr begleitet die OZ die Proteste hier live. Herzlich Willkommen zu unserem Liveticker, liebe Leserinnen und Leser! Tickaroo Live Blog Software

Von OZ/pr