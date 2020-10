Wismar

„Das doofe Corona war ja noch da. Da durften wir nicht im Kindergarten sein, weil wir uns sonst anstecken wegen den Viren.“ Sechs Köpfe bewegen sich auf dem Bildschirm – während Kinderstimmen weitererzählen: „Das war im März. Und wir waren zwei Monate zu Hause.“ Die Köpfe sind nun vor einem Haus. Dort wird die Geschichte fortgesetzt: „Wir waren zwei Monate zu Hause ... Oma und Opa haben auch auf mich aufgepasst. Der Spielplatz hatte auch zu. Wir durften uns nicht mit unseren Freunden treffen.“

Digitaler Wettbewerb für junge Leute

Wie sie den Corona-Lockdown erlebt haben, daraus haben Emilia, Greta, Amelie, Helena, Lea, Leo, Leonie, Melina, Skadi und Theo von der Wismarer DRK-Kita „Am Holzhafen“ einen Kurzfilm gemacht. Der könnte schon bald einen Preis bekommen. „Als wir zu Hause bleiben mussten“ ist für den Deutschen Multimediapreis mb21 des Medienkulturzentrums Dresden nominiert. Dabei handelt es sich um den einzigen bundesweiten Wettbewerb, der die digitalen Arbeiten und Projekte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat er sich zu einem der wichtigsten Foren für digitale Medienkultur in Deutschland entwickelt.

Auch auf einem Plakat haben die Kinder ihren Trickfilm verewigt. Quelle: Medienwerkstatt Wismar

Figuren selbst gebastelt

Die Fünf- bis Sechsjährigen haben das Projekt mit der Medienwerkstatt Wismar umgesetzt. Dafür haben sie sich während einer Projektwoche im Juli intensiv mit dem Thema der Corona-Pandemie beschäftigt und sich gegenseitig erzählt, wie es gewesen ist, zwei Monate zu Hause zu bleiben. Von dem Erlebten berichten sie gemeinsam, ihre Gefühle drücken die Kinder mit den selbst gebastelten Figuren (Köpfen) aus, die je nach Stimmungslage traurige, gelangweilte und glückliche Gesichter haben.

Bild für Bild entsteht der Film. Quelle: Medienwerkstatt Wismar

Erzählt wird ihre Corona-Geschichte in Form eines Legetrickfilms. Dafür haben die Mädchen und Jungen auch alle Gegenstände und Hintergründe selbst gebastelt, stückchenweise weiterbewegt und fotografiert. Aus den vielen Bildern ist schließlich ein Film geworden.

In dem heißt es: „Für Mama und Papa war es auch anstrengend ... Und man musste man sich ganz viel bewegen ... Wir haben an der Konsole vorm Fernseher getanzt.“ Optisch in Szene gesetzt wird das mit Eltern-Händen, die auf einer Computertastatur arbeiten, und einem springenden Menschen. Und die Kinder erzählen weiter: „Ich habe es vermisst, in die Kita zu gehen, weil man dort mehr Spielzeug hat ..., ich konnte nicht einschlafen, weil ich nicht genug gespielt habe ... Wir haben einen Morgenkreis gemacht, da haben wir gesungen und konnten mittanzen. Ich fand es trotzdem nicht toll, denn man konnte nicht nebeneinander sitzen und die anderen nicht drücken.“

Plakat zum Film in der Kita

Am letzten Tag der Projektwoche haben die Kinder ihren Film das erste Mal gesehen und sind mächtig stolz gewesen. Im Abspann sind sie alle zu sehen. Außerdem haben sie sich auf einem Plakat verewigt, auf dem unter anderem auch die Filmköpfe zu sehen sind. Es hängt nun in der Kita. Die kooperiert seit neun Jahren mit der Medienwerkstatt.

Lange Kooperation Der Film der Medienwerkstatt Wismar im Filmbüro MV ist ein Projekt im Bereich der Frühkindlichen Bildung. Es ist bereits das neunte Jahr, in dem ein Medienprojekt in Kooperation zwischen der Wismarer DRK-Kita „Am Holzhafen“ und der Medienwerkstatt durchgeführt wird. Die Frühkindliche Bildung für den Bereich Medienerziehung wird von der Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest und dem MV Film (Filmbüro MV) gefördert.

Fast drei Minuten lang ist der Film geworden. Und: Nach einem traurigen Anfang hat er ein glückliches Ende – „Wir sind richtig froh, dass wir wieder in der Kita sind“, sagen die Kids und fröhliches Lachen ist zu hören.

Die Preisverleihung des Deutschen Multimediapreises mb21 findet dann am 14. November in Form eines Livestreams statt. Die Gruppe der DRK-Kita nimmt in der Altersgruppe 1 (bis 10 Jahre) teil.

Von Kerstin Schröder