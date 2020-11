Corona-Lockdown in Wismar: Enttäuschung bei Gastronomen, Sportlern und Fitnesscentern 

Wismar

„Bleiben Sie schön gesund, dass wir uns im Dezember wiedersehen.“ Beate Mixdorf verabschiedet Gäste im Reuterhaus am Wismarer Markt und begrüßt gleich zwei Familien aus Rostock. Am Tisch nebenan sitzen vier Niedersachsen aus der Nähe von Uelzen. Vor dem Lockdown light ab Montag wollen sie „die schöne Hansestadt und gutes Essen“ genießen, wie sie erzählen.

Lesen Sie auch: MV vor dem Lockdown: Wie die Menschen ihre Freiheit genießen – und was sie vermissen werden

Anzeige

Corona-Lockdown und Sport in MV: Das gilt für Profis, Amateure und Hobby-Sportler

Endspurt am Wochenende

Ob Restaurants, Fitnessstudios, Saunen oder Veranstaltungen - am Wochenende herrscht keine Endzeit-, aber eine Art Endspurtstimmung. Vieles noch einmal erleben. Das Wetter spielt mit, die Sonne scheint. Mindestens bis Ende November wird das öffentliche Leben in den meisten Bereichen heruntergefahren. Darauf haben sich Bund und Länder angesichts steigender Corona-Infektionszahlen geeinigt.

Rolf Kaufmann aus Rostock ist beim Essen im Reuterhaus gut gelaunt, sagt aber mit Blick auf die Einschränkungen: „Wir sehen das eigentlich nicht als angebracht an. Für die Hygiene wurde in den Gaststätten doch so viel getan.“

Sport wird fehlen

Andreas Knothe, Stadionsprecher beim FC Anker Wismar, sagte am Sonnabend die vorläufig letzten Tore an. Frühestens im Dezember kann Anker wieder Punktspiele absolvieren. Quelle: Heiko Hoffmann

Andreas Knothe, Stadionsprecher beim FC Anker Wismar, sagte am Sonnabend beim 4:2-Erfolg die vorläufig letzten Tore an. Frühestens im Dezember kann Anker wieder Punktspiele bestreiten. „Den Leuten wird was fehlen, egal um welche Sportart und um welchen Verein es geht“, meint Knothe und sagt weiter: „Bundesliga findet ja auch statt. Die Vereine im Amateurbereich haben sich auch viele Gedanken über Hygienekonzepte gemacht.“ Dass die Einschränkungen in vier Wochen vorbei sind, darauf hofft Andreas Knothe. Glauben tut er es nicht.

Stadt schließt Einrichtungen

Am Sonntag hat die Stadt die Schließung mehrerer Einrichtungen für den Publikumsverkehr ab Montag angekündigt. Das gilt bis zum 30. November für das Theater, das Stadthistorische Museum Schabbell, das Welt-Erbe-Haus, die Tourist-Information, St. Georgen, St. Marien und das Phantechnikum. Ausgenommen von einer Schließung sind das Archiv und die Stadtbibliothek.

Mutig: Lara Hinze (10) aus Neukloster lässt sich eine Vogelspinne auf die Hand setzen. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, werden immer geringer. Zu den letzten Veranstaltungen in der Region zählt am Wochenende die Ausstellung „Die größten Vogelspinnen der Welt“ in der Markthalle Wismar. „Dafür, dass ich angesichts der Einschränkungen ab Montag mit ganz geringen Erwartungen geöffnet habe, bin ich ganz zufrieden“, sagte Veranstalter Renaldo Neigert. Die zehnjährige Lara Hinze aus Neukloster ließ sich eine Vogelspinne auf die Hand setzen und war begeistert. „Ein bisschen Angst hatte ich aber schon.“

Freizeitsportler, die sonst im Wonnemar zu Fitnesskursen gehen, haben im Bürgerpark gemeinsam Kalorien verbrannt. Auch das geht ab Montag nicht mehr. Quelle: Heiko Hoffmann

Einige Hundert Meter weiter hatten sich 16 Freizeitsportler, die sonst im Wonnemar zu Fitnesskursen gehen, im Bürgerpark getroffen, um an der frischen Luft mit Abstand Kalorien zu verbrennen. Auch das geht ab Montag nicht mehr. Nur zwei Erwachsene können gemeinsam Sport treiben.

Schule am Friedenshof schließt

Wie allgegenwärtig jedoch Corona ist, zeigt das Beispiel der Bertolt-Brecht-Schule Wismar. Eine Lehrerin wurde positiv getestet. Sie hatte zuletzt am 29. Oktober unterrichtet. Am Wochenende wurden alle Schüler und Lehrer als mögliche Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt. Diese gilt zunächst bis zum 8. November. Insgesamt hat der Landkreis Nordwestmecklenburg (Stand 31. Oktober, 16.30 Uhr) 84 „aktive“ Infektionen. Etwa 1170 Menschen sind in Quarantäne.

Gastronomen müssen wieder improvisieren

Doch das Leben soll weitergehen. „ Reuterhaus“-Chef Eckard Mixdorf muss wie andere Gastronomen erneut improvisieren. Gaststätte und Hotel sind am Montag zu, sein Cateringservice wird drei Gerichte ab vier Personen online zum Bestellen anbieten: Grünkohl, Ente und Hähnchenbrust. Mixdorf. „Wir müssen ja auf die Situation reagieren. Wichtig ist jetzt, dass perspektivisch gedacht wird. Wie geht es im Dezember, Januar, Februar weiter? Das ist die Herausforderung. Wir brauchen eine Binnenkonjunktur, Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet. Dann hat Wismar im Einzelhandel, in der Gastronomie und Hotellerie eine gute Chance.“

Enttäuschung in Fitnesscentern

Die Mitarbeiter vom Fitnessstudio "Clever Fit" in Wismar verstehen nicht, warum sie schließen müssen. Quelle: Kerstin Schröder

Mit Hygiene- und Lüftungskonzepten hatten sich auch Fitnessstudios in Wismar und der Region eine neue Chance erarbeitet. Doch ab Montag müssen auch sie schließen. In den Studios ist die Stimmung schlecht. Sie fühlen sich ungerecht behandelt, da sie extrem viel Aufwand betrieben hatten.

„Viele nutzen die verbleibenden Tage noch einmal, vor allem in der Feierabendzeit. Unsere Mitglieder wollen sich noch einmal richtig auspowern“, berichtet Emma Bauschke vom Fitnessstudio „Easy Fitness“ in der Lübschen Straße in Wismar. Einige Gäste würden aber auch jetzt schon wegbleiben, aus Sorge vor Ansteckung. Dass die Sportstudios während des Corona-Lockdowns schließen müssen, findet sie zwar ärgerlich. Doch „mir tun vor allem die Mitglieder leid. Die Menschen nutzen den Sport als Ausgleich für Stress und Belastungen“, erklärt sie. Das ist nun zumindest für den Monat November vorbei. Wer jetzt Sport treiben will, muss dies draußen an der frischen Luft oder im Wohnzimmer tun. Die Mitarbeiter von „Easy Fitness“ müssen zunächst in Kurzarbeit gehen. Emma Bauschke hofft, dass dies nur bis Ende November der Fall ist.

Wonnemar : „Mehr Aufwand betrieben, als abgestimmt war“

In Wonnemar ist die Stimmung nicht gut. Das bestätigt Centermanager Peter Spiekermann. Bis zuletzt war das Wonnemar noch gut besucht. „Das gehört hier für viele zur Alltagsplanung dazu, ins Schwimmbad, die Sauna oder ins Fitnessstudio zu gehen“, sagt Spiekermann. Er prangert an: „Wir waren die Letzten, die nach dem letzten Lockdown wieder öffnen durften. Das war Ende Juni. Jetzt müssen wir wieder schließen“, sagt der Centermanager. Im Bad hätte man sich akkurat an alles gehalten, Tickets nur über den Onlineshop verkauft, so wurde jeder einzelne Gast registriert. Auch die Betriebskosten hätten sich in dieser Zeit erhöht, beispielsweise um das Bad besser zu durchlüften.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Wir haben so viel mehr Aufwand für das Hygiene- und Lüftungskonzept betrieben und müssen jetzt wieder schließen. Ich habe auch noch nie gehört, dass sich jemand im Schwimmbad angesteckt hat“, sagt Peter Spiekermann. Zudem hätten er und seine Mitarbeiter sogar mehr Aufwand betrieben, als mit dem Gesundheitsamt abgestimmt war. „Jetzt erwischt es uns wieder“, ärgert er sich. Dass Bad und Fitnessstudio „nur“ vier Wochen geschlossen bleiben, glaubt er nicht.

Fitnessstudio hatte Hygienemaßnahmen sogar selbst verschärft

Auch das Wismarer Team der Fitnesskette „Clever Fit“ ist fassungslos, dass sie wieder schließen müssen. Die Entscheidung sei nicht nachvollziehbar. „Alle uns auferlegten Hygienemaßnahmen wurden von unserer Seite vorschriftsmäßig umgesetzt und sogar noch verschärft. Zahlreiche Desinfektionsspender, großzügige Abstände von den Geräten bis hin zu einer Begrenzung der Anzahl an Mitgliedern im Studio sorgten für einen ungefährdeten Trainingsbetrieb“, berichten die Mitarbeiter. Sie finden: Es hätten weitere Maßnahmen getroffen werden können, um den Studiobetrieb aufrechtzuerhalten. Hinzu käme, dass Fitnessstudios nachweislich ein sehr geringes Infektionsrisiko hätten und „Sport, wie wir alle wissen, stärkt das Immunsystem – diese Fakten machen die Situation nur noch unverständlicher“, sagen sie.

Von Heiko Hoffmann, Kerstin Schröder, Michaela Krohn