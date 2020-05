Corona-Lockerungen: Gastronomen in Wismar und auf Poel atmen vorsichtig auf

Wismar/Insel Poel

Strenge Hygieneauflagen, Aufregung und etwas Unsicherheit in der Tourismuswirtschaft – das ist die Mischung, mit der ab kommenden Sonnabend Restaurants und Cafés wieder öffnen dürfen. Am Montag hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) das bekanntgegeben.

In knapp anderthalb Wochen dürfen auch Hotels und Pensionen wieder öffnen. Hoteliers und Gastronomen in Wismar und der Region können die Wiedereröffnung kaum erwarten. Doch es gibt auch Zweifel.

Dehoga Wismar : Wichtiger Schritt

„Es ist ein wichtiger Schritt. Wir sind aufgeregt und fiebern der Wiedereröffnung entgegen“, sagt Svenja Preuss vom Hotel „Alter Speicher“ in Wismar. Die Dehoga-Vorsitzende für die Region Wismar freut sich über die kurzfristige Entscheidung der Landesregierung, sagt aber auch: „Wir wissen nicht, wie viele Gäste kommen werden. Es dürfen ja auch nicht so viele kommen.“

Die Mitarbeiter werden aus der Kurzarbeit wieder herausgeholt, Hotel und Restaurant laufen wieder an. Das habe aber erst mal nichts mit Gewinn zu tun. „Die Kostendeckung sehe ich noch nicht“, sagt Svenja Preuss. Die Menschen seien weiterhin verunsichert.

„Es ist ein wichtiger Schritt. Wir sind aufgeregt und fiebern der Wiedereröffnung entgegen“, sagt Svenja Preuss, Vorsitzende des Dehoga Wismar. Quelle: Nicole Hollatz

Durch die Auflagen, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, haben Gastronomien und Hotels einen Mehraufwand zu leisten. Svenja Preuss nennt ein Beispiel: „Wenn die Kellner dem Gast ein Getränk hinstellen, geht das nur auf einem Tablett – mit Abstand. Die Mitarbeiter werden zudem alle Maske tragen, die Gäste nicht. Das wird schon eine Umstellung.“ Das Wismarer Traditionshaus wird zunächst auf eine kleinere Speisekarte setzen. „Wir haben das gut geplant und hoffen, dass nun die Gäste wiederkommen“, so Svenja Preuss.

Hotel am Wismarer Markt öffnet erst zu Pfingsten wieder

Das Vienna House am Wismarer Markt fährt den Betrieb noch nicht wieder hoch. „Wir bauen gerade das ganze Haus um. Restaurant, Rezeption, Lobby, alle Zimmer werden grunderneuert“, sagt Hoteldirektor Carsten Jaeckel. Das wäre allerdings auch ohne Corona-Krise der Plan gewesen. Über Pfingsten wolle das Hotel dann wieder ein paar Zimmer mit Frühstück anbieten.

„Wir fahren uns nicht gleich wieder ganz hoch. Das Hotel wird gerade noch umgebaut“, sagt Carsten Jaeckel, Hoteldirektor des Vienna House in Wismar. Quelle: Ove Arscholl

Der reguläre Hotelbetrieb soll erst wieder ab 15. Juni starten. „Und dann erst mal nur als Bed and Breakfast“, so Jaeckel. Es werde zunächst kein À-la-Carte-Geschäft im Restaurant geben. Lediglich Hotelgäste könnten dort speisen. „Wir fahren uns also nicht gleich wieder ganz hoch“, erklärt der Hoteldirektor.

Man wolle so den kleinen Gastronomen nicht in die Quere kommen und sich selbst auf die Kernkompetenz – das Hotel – konzentrieren. Auch seien die Auflagen in nur wenigen Tagen schwierig umzusetzen.

Poeler Hotel: Bislang keine Buchungen für den Mai

Im Hotel „Zur Seemöwe“ in Kirchdorf auf der Insel Poel hat die Arbeit während des Corona-Lockdowns nicht geruht. „Wir haben renoviert und die Zeit so genutzt“, erklärt Nadine Lange. Hotel und Café werden ab 18. Mai wieder geöffnet sein. Buchungen gebe es allerdings noch nicht. „Der ganze Mai wurde bei uns storniert“, sagt Nadine Lange.

Wenn die Gäste kommen, könne zudem nur jedes zweite Zimmer belegt werden. „Den Abstand beim Frühstück einzuhalten, das bekommen wir hin. Das geht alles“, sagt Nadine Lange. Wenn die Gäste kommen.

Gasthaus auf Poel hofft auf gutes Wetter für den Biergarten

Ein paar Meter weiter im Gasthaus „Zur Insel“ ist die Freude groß. Endlich dürfen wieder Gäste vor Ort bekocht werden. Bislang hatte sich Inhaberin Sandra Mirow mit einem Außer-Haus-Service über Wasser gehalten. „Das haben die Poeler großartig angenommen. Das lief hervorragend“, sagt die Poelerin.

Ab Sonnabend öffnet sie ihr Gasthaus für die Gäste wieder. Den Lieferservice will sie dennoch beibehalten. Dennoch: Besonders heftig für sie, war es, ihre vier Mitarbeiter, die ihr jahrelang die Treue gehalten hätten, in Kurzarbeit zu schicken. „Nun wollen wir langsam wieder Fahrt aufnehmen“, sagt Sandra Mirow. Den Biergarten habe sie schon hergerichtet – mit 20 statt sonst 40 Tischen. Sie hofft nun auf gutes Wetter.

Von Michaela Krohn