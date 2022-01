Die Eisbahn im Alten Hafen in Wismar ist coronabedingt seit dem 27. Dezember geschlossen. „Die besten Tage zwischen den Jahren hat man uns genommen“, klagt der Betreiber. Jetzt dürfte er laut Corona-Warnstufe in MV die Eisbahn wieder öffnen. Doch wird die Eisbahn noch einmal in dieser Saison geöffnet?