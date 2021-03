Corona-Massentests an der Wismarer Haffburg: Das sind die Ergebnisse

Wismar

Zwei Corona-Hotspots sind in Wismar befürchtet worden: die Studentenheime und die Asylbewerberunterkunft an der Haffburg. Doch es gibt Entwarnung: Nachdem bereits am Donnerstag lediglich sieben von 167 Studenten positiv auf das Virus getestet wurden, ist an der Haffburg nur ein weiterer positiver Befund hinzugekommen.

273 Bewohner getestet

Insgesamt sind in der Gemeinschaftsunterkunft bereits am Donnerstag 273 Bewohner auf das Coronavirus getestet worden, nachdem zwei Bewohner und ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma positive Ergebnisse hatten. Am Freitag wurden die vielen negativen Resultate vorgelegt. Auf eine Verlängerung der Quarantäne-Verfügung für die ganze Einrichtung, die Freitagnacht ausläuft, wird deshalb verzichtet. Stattdessen wird ein Wohnbereich der Haffburg gezielt für die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen abgegrenzt und unter Quarantäne gestellt. Zwölf Menschen betrifft das insgesamt. In vier Fällen wird wegen unklarer Ergebnisse am Montag noch einmal getestet. Auch diese Personen befinden sich bis dahin ebenfalls in Quarantäne.

Für die Studentenwohnheime in Wismar kann die Quarantäne zum Freitag hin nicht verkürzt oder aufgehoben werden, weil noch ein interner Quarantänebereich definiert werden muss.

Schule in Neuburg betroffen

Am Freitag meldete das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg insgesamt 23 Neuinfektionen. Damit befinden sich 307 Personen mit einer Infektion in Quarantäne. Inklusive ihrer Kontaktpersonen sind es 1476. Auch ein weiterer Todesfall ist hinzugekommen.

Nordwestmecklenburg sinkt auf eine Inzidenz von 99,8. Rund ein Drittel der Neuinfektionen war bereits als Kontaktperson in Quarantäne. In zwei Betrieben in Gadebusch und Warin kamen weitere Fälle im Kollegenkreis dazu. Mehrere Infektionen hat es zudem in familiären Bereichen gegeben. Bereits am Donnerstag waren mehrere Kindereinrichtungen betroffen. In Quarantäne mussten die Klassenstufen 1 bis 4 der Schule am Rietberg in Neuburg. Alle Schüler und Lehrer, die am 8. oder 9. März in der Schule waren, müssen bis zum 23. März zu Hause bleiben.

Weitere Quarantäne in Proseken

Ausgeweitet wurde die Quarantäne für die Regionale Schule mit Grundschule Proseken. Sie betrifft jetzt nicht nur Personen der Klassen 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b und 6b, die am 3., 4. und 5. März in der Schule waren, sondern auch alle, die am 8. März unterrichtet wurden. Für letztere gilt die Quarantäne auch länger und zwar bis zum 22. März. Grund ist ein weiterer positiver Test bei einem Kind, das zuletzt an diesem Tag in der Schule war.

Eine weitere Verfügung betrifft die ebenfalls schon betroffene Kita „Mäckelborger Kinnergorden“ in Dorf Mecklenburg. Dort müssen nach einem positiven Test bei einem Kind die Kinder und Erzieher der Gruppen „Zwergenstübchen“ und „Kleine Strolche“, die am 8. oder 9. März in der Einrichtung anwesend waren, bis zum 23. März in Quarantäne.

Von ks