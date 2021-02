Corona: Polizei lässt Tagestouristen nicht nach Boltenhagen einreisen

Boltenhagen

Das frühlingshafte Wetter am Wochenende hat zahlreiche Tagestouristen nach Nordwestmecklenburg gelockt, für einige von ihnen endete der Ausflug nach Boltenhagen allerdings mit einer unschönen Überraschung. Am Ortseingang kontrollierten Beamte des Grevesmühlener Polizeireviers einreisende Fahrzeuge. Aufgrund der Pandemiebestimmungen ist Tagestourismus derzeit untersagt. Und wer nicht aus Nordwestmecklenburg kam und keine stichhaltige Begründung für die Fahrt ins Ostseebad hatte, der musste wieder umkehren. Allein am Sonnabend schickte die Polizei 28 Fahrzeuge mit 65 Insassen wieder zurück. Insgesamt wurden am Sonnabend 352 Fahrzeuge kontrolliert, am Sonntag wurden die Kontrollen fortgesetzt.

Frust bei den abgewiesenen Autofahrern

Die Polizei kontrolliert am Ortseingang von Boltenhagen Autofahrer. Quelle: Michael Prochnow

Die Maßnahme stieß auf geteilte Meinungen. Nichts anderes als „Touristenjagd“ sei das, monierte ein Radfahrer, der am Sonnabend die Kontrollstelle an der Zufahrt aus Richtung Klütz passierte. Natürlich seien bestimmte Maßnahmen notwendig, räumte der Mann ein. Aber ob Kontrollpunkte wie dieser nötig seien, sei mal dahingestellt. Bei den Autofahrern, die größtenteils aus Hamburg und Schleswig-Holstein einreisten, herrschte teilweise regelrechter Frust. Ein Autofahrer aus Hamburg, den die Polizei am Sonnabend zurückschickte, machte seinem Ärger nach der Kontrolle richtig Luft. An der Tankstelle in Klütz hielt der 59-Jährige, der mit seiner Frau einen Ausflug an die Ostsee in Nordwestmecklenburg machen wollte, richtig Luft, nachdem er zurückgeschickt worden war. „Das versteht doch kein Mensch mehr, wir wollten einfach nur spazieren gehen an der Ostsee“, so der Hamburger, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. „Wir wollten zu keiner Party, uns nicht mit Hunderten Leuten treffen, sondern einfach mal wieder raus an die frische Luft.“ Nach Boltenhagen würden sie regelmäßig fahren, so wie viele ihrer Bekannten aus Hamburg. „Das gehört für uns einfach dazu.“

Den Beamten macht der 59-Jährige keinen Vorwurf, die würden nur ihren Job machen. „Die waren freundlich und haben uns erklärt, worum es geht.“ Und nein, er habe nicht gewusst, dass Tagesausflüge derzeit verboten seien. „Da sieht doch niemand mehr durch, was wann erlaubt ist und was nicht.“

Das sind die aktuellen Bestimmungen Laut der aktuellen Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gilt: Personen mit einem Haupt- oder Nebenwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern dürfen weiterhin anreisen. Gleiches gilt für Personen, die mit Betreibern von Campingplätzen, Vermietern von Ferienwohnungen und -häusern, Hausbooten oder vergleichbaren Anbietern einen Vertrag über mindestens sechs Monate für das Jahr 2020 und 2021 geschlossen haben. Auch Erbbauberechtigte, Eigentümer oder Pächter von Kleingärten und Grundstücken sowie Bootseigner mit Liegeplätzen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen weiterhin einreisen. Eine Begleitung durch im selben Haushalt lebende Personen ist jeweils zulässig. Auf private Reisen und Verwandtenbesuche in und nach Mecklenburg-Vorpommern sollte verzichtet werden, wenn keine dringende Notwendigkeit besteht. In jedem Falle ist nur ein Besuch der Kernfamilie (Ehegatten,eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern), auch von im selben Haushalt lebenden Personen erlaubt, wenn diese mit ihrem Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet sind. Beachtet werden müssen allerdings die Kontaktbeschränkungen. Familienbesuche aus anderen Bundesländern sind ebenso nur innerhalb der Kernfamilie möglich. Lediglich für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke ist die Anreise nach Mecklenburg-Vorpommern zulässig.

Besucher weichen auf die anderen Küstenort aus

Dass die Polizei am Ortseingang von Boltenhagen steht und Fahrzeuge kontrolliert, deren Kennzeichen nicht aus Nordwestmecklenburg stammen, hatte sich bereits am Sonnabend schnell herumgesprochen. Das führte unter anderem dazu, dass Autofahrer aus dem südlichen Mecklenburg sowie Schleswig-Holstein und Hamburg einen Bogen um Boltenhagen machten und auf andere, kleinere Küstenort auswichen. So standen auf den Parkplätzen zwischen Redewisch und dem Priwall etliche Autos mit Kennzeichen, die die Polizei in Boltenhagen mit Sicherheit kontrolliert hätte. Ob es sich dabei um Tagestouristen handelte oder um Personen, die beruflich in Nordwestmecklenburg unterwegs sind, ist allerdings unklar.

Von Michael Prochnow