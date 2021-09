Corona-Prävention in Wismar: CO2-Ampeln für Schulen und Laptops für Lehrer

Wismar

Sie messen den Gehalt von Kohlendioxid in der Raumluft und zeigen an, wann gelüftet werden muss: CO2-Messgeräte, auch CO2-Ampeln genannt. Die Hansestadt Wismar hat für ihre zwei Regionalen Schulen und für die fünf Grundschulen knapp 170 solcher Ampeln angeschafft.

So solle das bedarfsgesteuerte Lüften in den Schulräumen unterstützt und das Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken, vermindert werden, erklärte Claudia Grohmann, Abteilungsleiterin Schule, Sport und Förderangelegenheiten. Der Bund förderte die Anschaffung der Messgeräte zu 60 Prozent.

Lehrkräfte mit Laptops ausgestattet

Darüber hinaus seien nun auch alle Lehrerinnen und Lehrer an Schulen in Trägerschaft der Hansestadt Wismar mit Laptops ausgestattet worden. Mit den Leihgeräten könne digitaler Unterricht nun in der Schule und von Zuhause geplant, vorbereitet und durchgeführt werden, sagte Grohmann.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Hansestadt Wismar mehr als 320 Tablets beschafft und an die kommunalen Schulen übergeben. Finanziert wurden die Geräte von Bund und Land aus dem „Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt Schule“.

Von OZ