Corona-Quarantäne für Haffburg und Kita in Wismar sowie Schule in Proseken

Wismar

Wird geht das Corona-Infektionsgeschehen in Wismar weiter? Am Dienstag hat die Kreisverwaltung drei Einrichtungen in der Stadt unter Quarantäne gestellt: Bis Freitag, 12. März, gilt eine vorerst verkürzte Quarantäne für die Gemeinschaftsunterkunft Haffburg in Wismar, die rund 250 Menschen betrifft. In der Einrichtung gab es positive Tests bei zwei Bewohnern und einer im Sicherheitsdienst beschäftigten Person.

Tests am Mittwoch

Am Mittwoch sollen in der Haffburg Tests bei den Bewohnern durchgeführt werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, soll entschieden werden, ob die Kontaktkette genauer eingegrenzt werden kann, um so nicht die ganze Einrichtung die vollen 14 Tage unter Quarantäne stellen zu müssen. Analog soll bei der derzeit gültigen Verfügung für die Studentenwohnheime in der Friedrich-Wolf-Straße in Wismar verfahren werden, sobald dort die Testergebnisse vorliegen.

Kita und Schule

Außerdem sind 36 Kinder und drei Erzieher der Gruppen 5, 6 und 8 der Kita Zwergenland in Wismar in Quarantäne geschickt worden. Das gilt für alle, die am 1., 2., oder 3. März in der Einrichtung waren. Nach einem positiven Test bei einem Kita-Kind gilt die Quarantäne zunächst bis 17. März.

Betroffen ist auch wieder die Regionale Schule mit Grundschule Proseken. Die Quarantäne bis zum 19. März gilt für 132 Kinder und sechs Lehrkräfte in insgesamt sieben Klassen. Betroffen sind alle von der 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b und 6b, die am 3., 4. und 5. März in der Schule waren. Grund ist ein positives Testergebnis bei einem Schulkind.

