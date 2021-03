Corona-Quarantäne für Wismarer Kita und Hort in Dreveskirchen

Wismar

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg meldet am Mittwoch 30 Neuinfektionen sowie zwei Todesfälle. Insgesamt befinden sich 1889 Menschen in Quarantäne, davon 338 positiv getestete Personen. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg liegt bei 130,9. Es ist die zweithöchste in MV.

Nach wie vor ist das Fallgeschehen zwar vielfältig, aber nicht „diffus“ nach amtlicher Definition, weil der überwiegende Teil der Infektionen zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden können. Viele der heutigen Fälle stammen aus familiären Zusammenhängen, zum Beispiel im Umfeld von infizierten Kindern oder Personen. Aber auch zwei Fälle aus der Zeitarbeit und ein weiterer aus einem bereits betroffenen Betrieb in Grevesmühlen waren dabei.

Zwei Allgemeinverfügungen

Bereits gestern gegen 21 Uhr wurde noch eine Allgemeinverfügung für die Kindertagesstätte „Kreatives Spielhaus“ in Wismar veröffentlicht. Die Quarantäne-Anordnung gilt für alle Kinder und Beschäftigte der Raupengruppe und der Frühgruppe, die am 25. März in der Einrichtung waren. Sie gilt jetzt bis zum 8. April. Grund ist ein positiver Test bei einem Kind, das beide Gruppen besucht hat.

Nachdem gestern bereits zwei Schulklassen der Grundschule Dreveskirchen in Quarantäne geschickt werden mussten, wurde heute eine zweite Verfügung für den Hort der Grundschule in der Kindertagestäte „Ostseekrabben“ in Dreveskirchen erlassen, nachdem ein Kind, das am Freitag noch den Hort besucht hatte, in Quarantäne positiv geworden war. Dementsprechend gilt die Anordnung bis zum 9. April für Kinder und Beschäftigte der Hortgruppe, die am 26. März noch in der Einrichtung waren.

Hinweis zu den Testzentren

Aus logistischen Gründen wird das PCR-Testzentrum des Landkreises am Sana-Klinkum in Wismar am Samstag dem 3. April nicht geöffnet sein. PCR-Testungen, zum Beispiel nach einer Überweisung durch das Gesundheitsamt oder einen Hausarzt, können an diesem Tag nur im Testzentrum in Grevesmühlen (Am Ploggensee 4) in der Zeit von 8 bis 10.30 Uhr durchgeführt werden.

Aus der Erfahrung vergangener Feiertags-Wochenenden sind diese Zeiten aber mehr als ausreichend, um das zu erwartende Testaufkommen zu bewältigen.

Von ks