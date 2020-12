Corona-Sonnabend in NWM: Zurzeit einige Hundert Infizierte in Quarantäne

Wismar

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat die neuen Corona-Fallzahlen für Sonnabend, den 19. August, bekanntgegeben. Einen Tag vor dem vierten Advent meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 20 Neuinfektionen mit Covid-19.

Die Zahl der Personen, die als infiziert in Quarantäne sind, beträgt damit heute 257 und der Inzidenzwert für Nordwestmecklenburg 85,8, womit der Landkreis auf der zugehörigen Karte zumindest nicht mehr tiefrot ist, dennoch bleibt er im roten Bereich.

Zwei bis 89 Jahre

Der Landesdurchschnitt beträgt 94,6 und ist damit auch leicht gesunken. Schwerin und die Mecklenburgische Seenplatte sind mit Inzidenzen von 163,1 und 189,1 in MV die Gebiete mit den höchsten Infektionszahlen. Weiterhin am niedrigsten liegt die Stadt Rostock: Mit 27,7 ist sie die einzige Gebietskörperschaft im „gelben“ Bereich.

Unter den neu gemeldeten Fällen in Nordwestmecklenburg sind alle Altersgruppen vertreten von zwei Jahren bis 89 Jahre. Rund ein Drittel waren bereits als Kontaktpersonen der Kategorie 1 bekannt und in Quarantäne. Darunter ist auch eine Bewohnerin des AWO-Seniorenzentrums in Grevesmühlen, die stationär im dortigen Krankenhaus aufgenommen werden musste. Aus dem Krankenhaus Grevesmühlen wurde uns außerdem ein weiterer positiver Test unter dem Personal gemeldet.

