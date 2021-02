Wismar

„Es ist ein schönes Bild, wieder so viele Kinder in der Kita zu sehen“, freut sich Annett Lehmkuhl, die von einer sehr guten Auslastung im Vergleich zu den vergangenen Wochen spricht. Waren von insgesamt 348 Kindern im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich der Kita „Uns Flinkfläuter“ in Bad Kleinen seit Dezember nur 30 bis 35 Prozent in der Einrichtung, sind es mit Wochenbeginn 70 bis 75 Prozent – Tendenz steigend.

Ein ähnliches Bild in der DRK-Kita „Am Holzhafen“ in Wismar. Von 54 Kindern werden seit Montag 45 betreut. In den vergangenen Wochen waren es mit knapp 30 Mädchen und Jungen deutlich weniger.

Stufenplan der Landesregierung

Es ist zu merken: Seit dieser Woche ist der Kita-Stufenplan in Kraft und die meisten Kinder in Mecklenburg-Vorpommern können wieder in die Kita oder zu ihrer Tagesmutter gehen. Der Appell der Landesregierung an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, ist verstummt.

Das gilt, solange der Inzidenzwert in Nordwestmecklenburg unter 100 Infektionen mit dem Corona-Virus je 100 000 Einwohner in sieben Tagen bleibt. Eltern müssen allerdings eine Gesundheitsbestätigung für ihr Kind abgeben und dürfen die Kita nicht betreten. Steigt die Inzidenz auf über 100, gilt erneut die Bitte, die Kinder zu Hause zu betreuen. Aktuell liegt die Inzidenz in Nordwestmecklenburg bei knapp über 70.

Kita-Betrieb mit Einschränkungen

Am Montag waren noch viele Eltern verunsichert, bestätigt Annett Lehmkuhl. „Wir hatten am Vormittag mehrere Anrufe, ob sie ihre Kinder schicken dürfen oder nicht“, berichtet sie. Ab Mittwoch, wenn dann auch wieder die Grundschulen für die Notbetreuung ihre Türen öffnen, rechnet sie mit einer 100-prozentigen Auslastung ihrer Kita. Die Eltern seien dankbar, dass wieder so etwas wie Normalität in Sachen Betreuung einkehrt – wenn die auch mit Einschränkungen für die Kinder verbunden ist. So darf in der Kita nicht gesungen werden und auch Sport ist erst einmal tabu. „Aber das Wetter spielt uns in die Karten“, freut sie sich. „Wir sind viel an der frischen Luft.“

Die Mädchen und Jungen, die lange zu Hause betreut worden waren, hätten sich sehr gefreut, die Erzieher und anderen Kinder wiederzusehen. „Sie sind sehr motiviert und lebendig“, sagt sie lachend. Ähnlich in der DRK-Kita „Die Landpiraten“ in Hohenkirchen. „Wir haben einen Jungen in der Krippe, der seit Dezember nicht mehr bei uns war“, nennt Leiterin Andrea Lohff ein Beispiel. Eingewöhnungsprobleme hätte es dennoch nicht gegeben. Die Kita in Hohenkirchen ist mit 40 Kindern eine kleine Einrichtung. Im Lockdown waren die meisten Kinder vor Ort – im Schnitt 80 Prozent. Eine Notbetreuungssituation hatte die Kita daher eher nicht.

Ebenso nicht die Einrichtung „Kinderwelt“ in Groß Stieten mit 45 Kindern, wie Leiterin Susann Felten ausführt. Auch hier fanden die meisten Eltern in den vergangenen Wochen arbeitsbedingt keine Möglichkeit, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Nur drei Knirpse fehlten. Aber, so betonen beide Einrichtungsleiterinnen, die Eltern hätte ihre Sprösslinge, wenn irgend möglich, früher aus der Kita abgeholt, um die Erzieher zu entlasten.

