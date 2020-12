Wismar/Grevesmühlen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg steigt, aktuell sind rund 250 infizierte Menschen in Quarantäne, Hunderte werden pro Tag in den Testzentren und von Abstrichteams getestet. Doch kann ich auch selbst einen Test organisieren? Wo bekomme ich ihn? Wie viel kostet er? Und wie erfahre ich von dem Ergebnis?

Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie kann ich mich auf das Coronavirus testen lassen?

Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (KVMV) empfiehlt, bei einem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus zuerst den Haus- beziehungsweise Kinderarzt anzurufen. Dieser prüft, ob ein begründeter Verdachtsfall vorliegt und ein Laborabstrich notwendig ist. Niemand sollte sich vorschnell auf den Weg zum Arzt begeben, um die Gefahr von weiteren Ansteckungen zu senken.

Ist ein Abstrich notwendig, nimmt der Arzt diesen vor oder überweist den Patienten zu einem anderen niedergelassenen Kollegen. Häufig wird aber an ein Testzentrum vermittelt.

Was ist, wenn mein Arzt gerade nicht erreichbar ist?

Bei lebensbedrohlichen Beschweren immer 112 anrufen! Bei Beschwerden, die nicht lebensbedrohlich sind, können Betroffene die Telefonnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen. Wer symptomfrei ist, sollte zu Hause bleiben und am nächsten Werktag den Haus- oder Kinderarzt anrufen.

Wo sind Corona-Testzentren in Nordwestmecklenburg und wann haben sie geöffnet?

Das Abstrichzentrum in Wismar befindet sich auf dem Gelände des Sana-Hanse-Klinikum Wismar. Patienten erreichen es über die Zufahrt Friedrich-Wolf-Straße. Telefonisch wird gemeinsam mit den Patienten entschieden, ob sie einen Abstrich benötigen. Sollten dies der Fall sein, wird der Hausarzt oder das Gesundheitsamt die entsprechenden Unterlagen an das Abstrichzentrum in Wismar senden. Aber: Das Testzentrum kann Patienten ohne vorherige Anmeldung durch einen Arzt nicht annehmen.

Wer sich im Testzentrum in Wismar am Sana-Klinikum auf das Coronavirus testen lassen will, muss etwas Geduld mitbringen. Über die Feiertage gelten zudem anderen Öffnungszeiten. Quelle: Nicole Hollatz

Öffnungszeiten Abstrichzentrum Wismar: Sana-Hanse-Klinikum, Friedrich-Wolf-Straße, Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr. Über Weihnachten und Silvester gelten folgende Öffnungszeiten: 23. bis 30. Dezember von 10 bis 14 Uhr, am 24. und vom 31. Dezember bis 3. Januar bleibt das Testzentrum geschlossen.

Autoschlange vor dem Corona-Testzentrum in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Ein zweites Abstrichzentrum in Nordwestmecklenburg befindet sich in Grevesmühlen. Untergebracht ist es in der ehemaligen Schulungsbaracke am Ploggensee. Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) hatte das Gebäude vor einigen Monaten gekauft und unter anderem die mobile Pflege dort untergebracht. Nun werden die Fahrzeuge der Patienten, bei denen Abstriche genommen werden, über den Parkplatz geleitet. Die eigentlichen Abstriche werden dann an einem Fenster vorgenommen, über die B 105 können die Patienten mit ihren Autos dann das Gelände verlassen. So werden die Kontakte zwischen Patienten und medizinischem Personal auf ein Minimum reduziert.

Öffnungszeiten Abstrichzentrum Grevesmühlen: DRK-Pflegestützpunkt, Am Ploggensee 4, Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr. Nur mit Anmeldung vom Hausarzt oder Gesundheitsamt. Vom 23. bis 27. Dezember ist das Testzentrum geschlossen. Laut DRK würde es bei Bedarf aber an einem Tag geöffnet werden.

Das Abstrichzentrum in Grevesmühlen hat in der Regel Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Quelle: Michael Prochnow

An beiden Abstrichzentren selbst müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Zudem sollte etwas Wartezeit eingeplant werden. Empfohlen wird auch witterungsbeständige Kleidung.

Was ist das für ein Test und ist er zuverlässig?

Gewöhnlich handelt es sich um einen PCR-Test. Die Analyse erfolgt im Labor, das Ergebnis gilt als sehr zuverlässig. Bei dieser Art des Tests wird ein Abstrich im Mund-, Nasen- oder Rachenraum des Patienten gemacht. Die Ergebnisse liegen häufig schon am selben Tag vor.

Was muss ich für einen Corona-Test im Testzentrum mitnehmen?

Patienten sollten ihren Mund-Nasen-Schutz tragen und ihre Krankenkassenchipkarte sowie einen Ausweis dabei haben. Zudem muss – sofern man den Test nicht privat bezahlt oder Reiserückkehrer ist – eine Zuweisung des Hausarztes oder des Gesundheitsamtes vorliegen, die elektronisch (Fax oder E-Mail) an das Corona-Testzentrum übermittelt wird. Patienten sollten diese nicht persönlich beim Gesundheitsamt oder ihrem Hausarzt abholen.

Coronavirus in Nordwestmecklenburg Fast 1000 Coronavirus-Infektionen hat das Gesundheitsamt seit Pandemiebeginn bereits für den Nordwestkreis gemeldet. Mehr als 700 Menschen im Kreis gelten nach einer Infektion als genesen. Rund 9500 Abstrichtests wurden bisher vorgenommen. 13 Menschen aus Nordwestmecklenburg sind bereits an oder mit Covid-19 gestorben.

Kann ich auch einfach direkt ins Testzentrum fahren?

Nein, die Testzentren in Wismar und Grevesmühlen nehmen nur Patienten nach Überweisung vom Hausarzt oder Gesundheitsamt an. Ob Hausärzte Tests auf private Kosten anbieten, sollte vorab telefonisch erfragt werden.

Wer sagt mir, ob mein Test positiv oder negativ ist?

Es werden oft nur positive Testergebnisse übermittelt, bei einem negativen Test wird in der Regel nicht informiert. Das Ergebnis teilt das zuständige Gesundheitsamt oder der Hausarzt mit, je nachdem wer den Test angewiesen hat. Erfolgt der Test in einem Testzentrum, informiert dieses den Patienten.

Gibt es Schnelltests für Privatpersonen in Apotheken ?

In Apotheken nicht. Die Apothekerkammer in MV hat empfohlen, Antigen-Schnelltests nicht an Privatpersonen herauszugeben. Aus zwei Gründen: Zum einen bräuchten Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen die Tests dringender. Zum anderen, sei nicht sicher, ob sie richtig gehandhabt werden.

Kann ich beim Hausarzt einen Antigen-Schnelltest machen und was kostet der?

Ob der Hausarzt einen Corona-Test in der Praxis anbietet, sollte vorab telefonisch geklärt werden. Der Schnelltest beim Hausarzt kostet mindestens 50 Euro. Bei Hausärzten entstehen Kosten für den Abstrich und die Laboruntersuchung, die zusammen bis zu 160 Euro betragen können. Das Ergebnis liegt nach wenigen Minuten vor.

