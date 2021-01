Wismar

Die Wismarer Bürgerschaftsfraktionen der FDP und CDU wollen sich für Corona-Schnelltests für die Berufsfeuerwehr und andere Mitarbeiter in der Stadtverwaltung einsetzen. Das teilt sie der OZ mit, nachdem es Kritik an der Teststrategie der Stadt gegeben hatte. Die will ihre Feuerwehr nämlich nicht regelmäßig auf das Virus testen lassen und verweist auf ihr strenges Hygienekonzept.

Liberale und Christdemokraten wollen nun zumindest prüfen lassen, ob die Stadt Mittel für die Schnelltests freigeben kann. Dabei sollen gefährdete auch andere Gruppen von Ehrenamtlern oder Mitarbeiter anderer Verwaltungsbereiche, wie zum Beispiel die der Vollziehungsbeamten der Stadt, bedacht werden. Das teilt FDP-Fraktionsvorsitzender, René Domke, am Donnerstag mit: „Warten sollte man in dieser Angelegenheit meines Erachtens nicht, es ist eine Frage der Fürsorge und der Wertschätzung und vor allem der Gesundheit der Betroffenen.“

Anzeige

Alle Verwaltungsangestellte im Außeneinsatz sollen getestet werden

„Warten sollte man in dieser Angelegenheit meines Erachtens nicht, es ist eine Frage der Fürsorge und der Wertschätzung und vor allem der Gesundheit der Betroffenen.“ René Domke, Fraktionschef der FDP über Coronatests für die Feuerwehr. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Prüfantrag soll laut Domke im Februar zur nächsten Bürgerschaftssitzung eingereicht werden. Im Detail fordern FDP und CDU, dass geprüft werden solle, ob für alle Verwaltungsangestellte, die „in unerwarteten Kontakt mit Bürgern kommen können“, Schnelltests vor und nach dem Einsatz durchgeführt werden können. „Sie verrichten ihren Dienst in einem nicht immer bekannten Umfeld und sind daher der Gefahr einer Infektion deutlich höher ausgesetzt als Mitarbeiter im Innendienst“, heißt es in der Begründung für den Antrag. Die Pandemie erlaube es zudem nicht, den Brand- und Katastrophenschutz auszusetzen oder einen Stillstand der Rechtspflege herbeizuführen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hintergrund: Die Stadt lässt zwar Pflegepersonal nach Vorgaben des Landes regelmäßig auf das Coronavirus testen, die Mitarbeiter der Feuerwehr jedoch nicht. Das jedoch fordert unter anderem die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft. Die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Wismar arbeitet laut Verwaltung im Drei-Schicht-System. Die Schichten begegnen sich laut Rathaus nicht.

Von Michaela Krohn