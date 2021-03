Corona-Verdacht in Wismar: So läuft die Versorgung der Haffburg-Bewohner

Wismar

Nachdem am Mittwoch 167 junge Leute aus zwei Wismarer Studentenheimen getestet worden sind mit sieben positiven Ergebnissen, stand am Donnerstag eine weitere Massentestung an – in der Asylbewerberunterkunft an der Haffburg. Dort waren zuvor zwei Bewohner und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Mit den Ergebnissen der Vorsichtsmaßnahme wird Freitag gerechnet.

Die Bewohner stehen unter Quarantäne. Deshalb wurden bereits am Mittwoch Angebote für Sammeleinkäufe durch Landkreismitarbeiter gemacht. Zudem wurden am Donnerstag alle Bewohner auf die Einkaufshilfen hingewiesen – von denen auch rege Gebrauch gemacht wurden. Zusätzlich nutzt ein Teil der Bewohner auch private Kontakte, um sich Einkäufe von Bekannten oder freiwilligen Helfern an das Tor der Einrichtung liefern zu lassen. Andere Bewohner ließen sich von einem arabischen Geschäft in Wismar Ware anliefern.

Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt am Donnerstag 32 neue Infektionen gemeldet. Damit befinden sich aktuell 294 positiv getestete Menschen in Quarantäne, mit ihren Kontaktpersonen sind es 1588. Auch die Inzidenz ist wieder leicht gestiegen – auf jetzt 104,2. Damit hat Nordwestmecklenburg weiterhin den höchsten Wert von allen Kreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern. Betroffen sind auch wieder Einrichtungen mit Kindern – zwei Grundschulen und eine Kita.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ