„Danke für den Sommer 2020“. Norbert Gelhart zeigt ein Plakat, das er von Kindern aus einer Wohngruppe geschenkt bekam. Darauf sind Fotos mit lachenden Mädchen und Jungen auf verschiedenen Ausflügen zu sehen. Die hat sein Verein „Licht am Horizont“ für Familien organisiert, die sich keine teuren Ausflüge für ihre Kinder leisten können oder Betreuung im Alltag brauchen. Hunderte Veranstaltungen werden jedes Jahr organisiert – dazu Camps im In- und Ausland wie ins Tabalugahaus von Peter Maffay oder ins Ausland. Die Camps sind 2020 ausgefallen. Denn die Corona-Pandemie hat auch das Vereinsleben durcheinandergewirbelt.

Immer wieder Segeltörns

„Aber eingeschlafen ist es nicht“, betont Norbert Gelhart. Viele ehrenamtliche Helfer haben weitergemacht, obwohl auch sie zur Covid-19-Risikogruppe gehören. Vor allem seine zweite Stellvertreterin Tina Krimmling und die Frauen aus dem Vorstand haben „Unglaubliches“ geleistet, um den Kindern weiterhin einige schöne Stunden zu bereiten. Dazu zählen zum Beispiel Schiffsausfahrten. Regelmäßig legten die „Poeler Kogge“ und die „Atalanta“ im Alten Hafen mit den kleinen Passagieren zu Törns in der Wismarbucht ab. Das soll auch in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

Leidenschaft für Schiffe

Ein maritimer Höhepunkt war im Juli der Besuch der „Mare Frisium“. Der Traditionssegler aus Hamburg ist extra für die Vereinskinder nach Wismar gekommen – so wie schon in den Jahren zuvor der russische Großsegler „Mir“ und der schwedische Segler „Vega Gamleby“. Norbert Gelhart ist ein großer Fan von Schiffen genau wie Tina Krimmling – diese Leidenschaft möchten sie den Kindern weitergeben. Und die lieben die Ausfahrten.

Auch am Ende dieses Jahres soll es wieder hinaus aufs Meer gehen – zur Kinderseemannsweihnacht. Die Traditionsveranstaltung soll auch im coronageprägten 2020 stattfinden. „Es dürfen aber weniger Kinder an Bord“, bedauert Norbert Gelhart.

Unterwegs mit dem Traditionssegler „Mare Frisium“ Quelle: Kerstin Schröder

Fast 700 Kinder betreut

Fast 700 Kinder betreut der Wismarer Verein „Licht am Horizont“ in der Weihnachtszeit. Es werden Lieder gesungen, Feste gefeiert und Geschenke ausgepackt. Doch in diesem Jahr ist vieles nicht möglich. „Wir dürfen nicht zu Veranstaltungen in die Schulen gehen“, bedauert der 81-Jährige, der zusammen mit seiner verstorbenen Frau den Verein gegründet hat. Immer mehr ehrenamtliche Helfer sind im Laufe der Zeit dazugekommen. „Und sie haben auch im Corona-Jahr unermüdlich mit angepackt, auch die älteren Mitglieder haben voll durchgezogen“, bedankt er sich für die Unterstützung.

Weniger Spenden wegen Corona

Die beliebte Weihnachtsfeier im Wonnemar werde im Dezember wegen der Corona-Regeln vermutlich ausfallen. Auch die Spendenbereitschaft von Firmen sei wegen der Pandemie zurückgegangen. „Das ist aber verständlich, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht“, sagt Gelhart. In der vergangenen Woche hat er aber zwei Schecks entgegennehmen können: 350 Euro von Studenten der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar und 672 Euro vom DM-Drogerie-Markt. Seit 2016 unterstützt die Wismarer Filiale bereits den Verein – diesmal mit der Aktion „Jetzt Herz zeigen“, mit der fünf Prozent eines Tagesumsatzes an Projekte in der Nachbarschaft gespendet wurden.

Wunschsterne in Läden

Zwei Mitarbeiterinnen von der Drogerie DM übergeben die Spende an Norbert Gelhart. Quelle: Evelyn Taflo

Auch viele Händler helfen dem Verein. In der Weihnachtszeit können Wunschsterne der Kinder in ihren Läden aufgehängt werden. Kunden können sich einen aussuchen und den Wunsch finanziell erfüllen. Das hat in den vergangenen Jahren gut funktioniert. „Wir hoffen, dass auch diesmal wieder viele mitmachen“, betont Norbert Gelhart. Wie die Geschenke dann übergeben werden, ist noch unklar. Feiern wird es wohl nicht geben. „Vielleicht müssen wir alles in kleineren Gruppen machen.“

Im nächsten Jahr hofft Norbert Gelhart auf mehr Normalität. Dann könnten die Kinder, die in die Camps wollten, auch dorthin geschickt werden. „Hoffentlich klappt das. Sie haben sich alle schon sehr darauf gefreut.“

Von Kerstin Schröder