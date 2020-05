Corona-Zeiten: Bürgerstiftung Wismar hilft diesen fünf Vereinen finanziell

Wismar

Im April hat die Bürgerstiftung Wismar wegen der grassierenden Corona-Pandemie beschlossen, einen Hilfsfonds in Höhe von 20 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Das Angebot richtet sich an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen, die in diesen Tagen besondere Aktivitäten und Maßnahmen entwickeln, um der weiteren Ausbreitung des Virus zu begegnen und auch an jene, die durch Einnahmeverluste in schweres Fahrwasser geraten sind.

Die Bürgerstiftung konnte in der Vergangenheit Rücklagen aufbauen, die es jetzt ermöglichen, diesen Hilfsfonds zu begründen. Die ersten Vereine, die in den Genuss dieser Unterstützung kommen, sind der Förderverein Schoner „Atalanta“, der Förderverein „Poeler Kogge“, der Verein Tierpark Wismar und das Wismarer Theater. Sie haben jeweils 2500 Euro erhalten. Zudem ist der Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Verein für das Anfertigen von Mund-Nasen-Schutzmasken mit 1000 Euro unterstützt worden.

Jährliche Förderung

Neben der spontanen Corona-Hilfe werden weiterhin die von der Bürgerstiftung jährlichen Förderungen in Höhe von 20 000 bis 25 000 Euro für Projekte in gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen ausgereicht. Die ersten Antragsteller sollen ihre Zuwendungsbescheide bereits in den nächsten Tagen per Post erhalten, da es wegen der Corona-Situation im 1. Halbjahr keine Veranstaltung zur Fördermittelübergabe geben wird.

Besonders erfreulich ist, dass die Bürgerstiftung Wismar erneut das Gütesiegel des Bundesvorstands Deutscher Stiftungen erhalten hat. Das Gütesiegel wird von einer unabhängigen Jury jeweils für zwei Jahre verliehen und gilt als Qualitätsstandard der Bürgerstiftungsbewegung.

Mehr Infos:

