Corona-Zeiten: Wismarer Sängerin Mila vermisst Auftritte und ihre Fans

Die Wismarer Sängerin Mila träumt von einer großen Musikkarriere und würde am liebsten so oft es geht auf der Bühne stehen. „Ich vermisse die Auftritte und den Kontakt zu meinen Fans“, sagt die 23-Jährige. Vor Corona hätte sie nach ihren Auftritten die Nähe zu ihren Fans gesucht.

Einigen sei sie auch beim Einkaufsbummel durch die Stadt begegnet. Zurzeit ist beides nicht möglich. Doch auch wenn wegen der Corona-Pandemie viele Auftritte abgesagt werden mussten, versuche sie weiterhin für alle da zu sein. „Ich bin sehr aktiv auf Social Media, bei Facebook, Instagram, TikTok“, erzählt Mila, die als Chemielaborantin arbeitet.

Am Wochenende? Neue Lieder schreiben

Ihre freien Wochenenden verbringt sie damit, neue Lieder zu schreiben. „Es sind viele neue Songs in Planung, ich freue mich schon sehr darauf, sie meinen Fans zu präsentieren.“

Im Herbst hatte sie ihre dritte Single herausgebracht – gemeinsam mit Ostseewelle-Moderator Uwe Worlitzer. Das Lied „Teil von mir“ ist auf Youtube fast eine Million Mal aufgerufen worden. Ihr erster Song „Herzlos“, der im Mai 2019 veröffentlicht wurde, hat es bislang auf 6,8 Millionen Aufrufe geschafft.

Mila hat Interesse von Berliner Produzenten geweckt

Mila singt deutsch und textet ihre Lieder selbst. „Am liebsten schreibe ich über Liebe und Gefühle“, erzählt sie. Schon als Kind wollte sie auf der Bühne stehen und Menschen mit ihrem Gesang berühren. Sie bringt sich das Klavierspielen selbst bei und tritt bei Festen in der Region auf – immer mit dem Ziel vor Augen, einmal groß herauszukommen.

Mittlerweile schreibt sie seit 13 Jahren Texte. Die wecken das Interesse von Vitali Zestovskih. 2018 lädt der Produzent Mila zu sich ins Studio nach Berlin ein, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Das Ergebnis ist „Herzlos“. „Auf das bin ich sehr stolz“, betont Mila. Danach kommt „Immer wir“, der Titelsong für den Kinofilm „Die drei Ausrufezeichen“.

Livestreams statt Konzerte

Auf das Singen verzichtet Mila auch in der Corona-Zeit nicht. Am 23. April hat sie in einem Livestream gesungen – das sei in Zukunft noch öfter geplant. „Wir versuchen einfach das Beste aus dieser Zeit zu machen.“ Trotzdem hoffe sie, dass das alles bald vorbei sei und „ich endlich wieder auf der Bühne stehen kann“.

Von Kerstin Schröder