Wismar

Zehn Mitarbeiter des Sana Hanse-Klinikums Wismar wurden bereits positiv auf das Coronavirus getestet. Anfang der Woche wurden die ersten Fälle bekannt. Die Mitarbeiter arbeiten auf drei verschiedenen Stationen. Das bestätigt Klinikchef Michael Jürgensen.

In dieser Woche wurden bereits um die 100 weitere Mitarbeiter in der Klinik auf das Coronavirus getestet. Nun will das Krankenhaus auch alle anderen Mitarbeiter testen, es ihnen zumindest anbieten.

Anzeige

Weniger Belegung mit Patienten auf zwei Stationen

Die Angst, den Klinikbetrieb zumindest teilweise einzustellen und etwa Operationen und andere Behandlungen absagen zu müssen, dürfte groß sein. Auch das Wismarer Klinikum hatte im Frühjahr Operationen ausgesetzt und verschoben, um Kapazitäten für Corona-Patienten vorzuhalten. Zurzeit laufe der Klinikbetrieb normal weiter. Nur in der Allgemeinen Chirurgie und auf der Urologie werde die Belegung mit Patienten zurückgefahren. Notfälle würden aber laut Klinik-Geschäftsführer Michael Jürgensen ganz normal weiter behandelt.

„In der kommenden Woche werden wir das gesamte Personal testen.“ Sana-Klinik-Geschäftsführer Michael Jürgensen Quelle: Nicole Hollatz

Die zehn Mitarbeiter, die aktuell im Sana-Klinikum positiv getestet wurden, haben auf drei verschiedenen Stationen gearbeitet – unter anderem auf der Intensivstation und der Radiologie. Allein auf der Intensivstation sind drei Mitarbeiter betroffen. „In der kommenden Woche werden wir das gesamte Personal testen“, sagt Michael Jürgensen der OZ. Dabei handelt es sich um rund 1000 Beschäftigte. Die Testungen für die Mitarbeiter auf sogenannte Risikostationen im Einsatz sind – dazu gehören Notaufnahme, Intensivstation und Covid-Station – seien dabei verpflichtend.

Lesen Sie auch

Zehn Covid-19-Patienten werden aktuell im Sana-Klinikum behandelt

Aktuell werden zudem zehn Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, im Wismarer Klinikum behandelt. Zwei von ihnen werden zurzeit beatmet.

„Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Wismar gebührt bei alledem ein besonderer Dank, denn sie verhalten sich trotz der angespannten Situation sehr besonnen und professionell“, sagte Geschäftsführer Michael Jürgensen bereits am Dienstag. „Aber natürlich möchten wir uns auch bei unseren Patientinnen und Patienten bedanken, die, in dieser auch für uns als Krankenhaus nicht alltäglichen Situation, in der überwiegenden Mehrheit sehr viel Verständnis für die aktuellen Maßnahmen zeigen.“

Von Michaela Krohn