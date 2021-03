Corona im Studentenwohnheim Wismar: erste Testergebnisse sind da

Wismar

Erstes, verhaltenes Aufatmen in Wismar: Für knapp 200 Studenten ordnete das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg einen Massentest an, nachdem am Freitag vergangener Woche bei zwei Bewohner des Studentenwohnheims in der Friedrich-Wolf-Straße Corona nachgewiesen worden war. Da deren Kontakte vielfältig waren, wurden alle Bewohner der beiden Wohnheime – Nummer 23 und 25 – unter Quarantäne gestellt.

Am Dienstag waren die Tests durchgeführt worden. Mittwochvormittag teilte der Landkreis mit: Bisher bewegen sich die positiven Fälle im einstelligen Bereich, für 160 Studenten liegt ein negatives Ergebnis vor. Alle Tests sind noch nicht ausgewertet worden. Mit den Ergebnissen wird im Laufe des Tages gerechnet. Im Laufe der Woche wird entschieden, ob die Quarantäne dann für alle Studenten weiter gilt, denn einige waren erst kurz vor der Quarantänemaßnahme aus dem Ausland angereist.

Am heutigen Mittwoch gibt es ebenso eine groß angelegte Testaktion in der Gemeinschaftsunterkunft Haffburg in Wismar. Kurzzeitig sind rund 250 Menschen in Quarantäne versetzt worden, nachdem am Dienstag positive Tests bei zwei Bewohnern und einer im Sicherheitsdienst beschäftigten Person bekannt wurden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, soll entschieden werden, ob die Kontaktkette genauer eingegrenzt werden kann, um so nicht die ganze Einrichtung die vollen 14 Tage unter Quarantäne stellen zu müssen.

Von Jana Franke