Grevesmühlen

Einen kühlen Kopf brauchen seit dieser Woche die Besucher der Behörden des Landkreises Nordwestmecklenburg, seit Montag stehen in den Eingangsbereichen der Kreisverwaltung in Wismar und Grevesmühlen sowie in den Zulassungsstellen Messgeräte, die die Körpertemperatur erfassen.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sorgen dafür, dass die Kunden vor dem Betreten der Räume Fieber messen. Wer mehr als 37,5 Grad Temperatur hat, darf nach Anweisung von Landrätin Kerstin Weiss nur telefonisch oder per Mail Kontakt zu den Mitarbeitern der Verwaltung aufnehmen. Unklar ist derzeit noch, wie zuverlässig die Geräte arbeiten.

Sicherheitsleute sind in den Kreisverwaltungen in Grevesmühlen und Wismar im Einsatz. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Ein Test der Redaktion in Grevesmühlen an der Messstelle in der Malzfabrik ergab am Montagvormittag kein Ergebnis, das Gerät zeigte eine Fehlermeldung an. Bei anderen Besuchern hingegen funktioniert die Messung.

Von Michael Prochnow