Die Fallzahlen steigen, die Einschränkungen durch die Verlängerung des Lockdowns nehmen zu. Nordwestmecklenburg hat mit einem Inzidenzwert von rund 80 im landesweiten Vergleich zwar keine entspannte, aber zumindest auch keine Extremsituation. Wir haben mit Landrätin Kerstin Weiss über die aktuelle Lage, ihre persönlichen Eindrücke und die nächsten Maßnahmen gesprochen.

Wann hatte die Landrätin den letzten freien Tag, beziehungsweise einen Tag, an dem Corona nicht den Alltag bestimmt hat?

Es gibt in dieser Zeit keinen wirklich freien Tag und auch keinen Tag ohne Corona. Selbst an Weihnachten und Silvester habe ich meine Mails gelesen und hatte Kontakt zu meinen Mitarbeitern im Gesundheitsamt, am Bürgertelefon und in der Quarantänebetreuung. Meinen letzten wirklich freien Tag hatte ich im Dezember. Anlass war eine Beerdigung und selbst diese fand unter Coronabedingungen statt.

Das Impfen hat im Landkreis begonnen, rund 2000 Impfdosen sind bislang in NWM angekommen. Was halten Sie von dem Tempo?

Erst einmal bin ich froh, dass das Impfen endlich begonnen hat, denn das ist der einzige Weg raus aus der Pandemie. Die rund 2000 Impfdosen haben wir in den Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen lebenswichtigen Einrichtungen (z. B. Dialysen) mit engagierter Hilfe vieler Hausärzte und Mediziner in den stationären Einrichtungen verimpft.

Aber ich mache keinen Hehl daraus: Es ginge noch mehr; es fehlen jedoch die Impfdosen. Unsere Impfzentren in Wismar und Grevesmühlen stehen bereit.

Was halten Sie davon, dass Kitas und Schulen teilweise geöffnet bleiben?

Da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bringt es für das Eindämmen des Infektionsgeschehens sicherlich noch mehr, streng alle Kitakinder und Schüler zu Hause zu lassen. Aber wie sollen die Eltern, die arbeiten gehen, und keine anderen Möglichkeiten haben, das bewerkstelligen? Und was ist mit denen, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen wollen?

Von daher finde ich den Kompromiss gut, die Einrichtungen für diejenigen zu öffnen, die keine andere Möglichkeit der Betreuung haben, und die Schüler unter weiteren Vorsichtsmaßnahmen in die Schulen zu holen, die sich auf ihre Abschlüsse vorbereiten müssen.

Sind die Kontaktbeschränkungen nachvollziehbar?

Sie sind hart, aber notwendig. Jeder sehnt sich nach dem normalen Leben, so wie wir es gewohnt waren. Aber das geht leider im Moment nicht. Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hat derzeit oberste Priorität und wir dürfen die medizinischen Systeme nicht überlasten, damit sie denen helfen können, die die Hilfe am meisten brauchen.

NWM als Grenzkreis zu Lübeck und SH, für viele Familien sind die Einschränkungen ein harter Schlag, zu hart?

Ich selbst wohne nah an Lübeck dran und erlebe hautnah mit, was es heißt, wenn auf den Parkplätzen an den Stränden von Rosenhagen oder Barendorf die Autokennzeichen kontrolliert werden. Es ist nicht schön, aber notwendig. Auch ich verkneife mir im Moment einen Spaziergang in Travemünde oder Lübeck. Nicht aus Angst erwischt zu werden, sondern weil es richtig ist, dass sich alle an die Regeln halten. Auch wenn das für manche eben besonders unbequem ist.

Die Zahlen in Nordwestmecklenburg waren vor Weihnachten teilweise sehr hoch, sind dann gesunken, worauf führen Sie das zurück?

Wir hatten sehr viele Menschen in Quarantäne, zeitweise über 2400 Personen. Das waren meist gleich ganze Schulklassen, die in Quarantäne mussten, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person (Lehrer oder Schüler) hatten. Mit der teilweisen Schließung der Schulen ab dem 16. Dezember und dem Übergang zum Distanzunterricht liefen diese hohen Werte aus.

Und bei den Infizierten hatten wir ein relativ hohes Aufkommen an einigen Einrichtungen. Als das ausgestanden war, sanken auch die Zahlen. Trotzdem unterliegt die Zahl der Infizierten täglich hohen Schwankungen und es ist noch keine Tendenz zum dauerhaften Absinken erkennbar. Ein einzelner Ausbruch kann schon viel auslösen.

Wie machen Sie den Menschen in NWM Hoffnung?

Je vorsichtiger wir alle jetzt sind, umso schneller kommen wir aus der Situation heraus. Ich kann nur um weiteres Verständnis, Einsicht, Rücksicht und Durchhaltevermögen werben. Jeder möge bei dem, was er tut, bedenken, dass jeder weitere Tag Shutdown die Wirtschaft stärker in Bedrängnis bringt. Es kann viele ihre Existenz kosten, wenn einige wenige sich nicht an die Regeln halten und wir die Zahl der Infizierten nicht abgesenkt bekommen. Wenn wir alle gemeinsam jetzt das tun, was notwendig ist, hoffe ich auf einen weitestgehend normalen Sommer.

Was denken Sie persönlich, bis wann werden wir mit den Einschränkungen leben müssen?

Ich hoffe natürlich, dass die harten Maßnahmen wirken und keine weiteren Einschränkungen notwendig sind, sondern eher mit Lockerungen zum Frühjahr hin zu rechnen ist. Aber eine Garantie dafür gibt es leider nicht.

Ich selbst beschränke mich fast ausschließlich auf den Kontakt in der Kernfamilie. Meine beiden Kinder waren Weihnachten zu Besuch. Mein Sohn studiert in Rostock. Meine Tochter, die in Hamburg wohnt, ist besonders vorsichtig. Wir telefonieren aber ansonsten sehr viel.

Wie halten Sie Kontakt zu ihrem Stab, ihren Mitarbeitern?

Ich bin jeden Tag in der Verwaltung, aber der Kreis der Mitarbeiter, zu denen man persönlichen Kontakt Face to Face unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen hält, ist begrenzt. Auch innerhalb unseres Hauses setzen wir verstärkt auf Video- und Telefonkonferenzen, um die Kontakte zu minimieren.

Der Krisenstab tagt immer dann, wenn es notwendig ist. Mindestens jedoch einmal die Woche; entweder in Präsenz im große Kreistagssaal oder auch als Webkonferenz.

Wie ist der Kontakt zur Landesregierung? Wie oft stehen Sie aufgrund von Corona-Maßnahmen in Kontakt mit Schwerin?

Der Kontakt ist sehr gut und wir haben fast täglich Telefon- oder Videokonferenzen. Auch wenn es hier und da mal unterschiedliche Auffassungen gibt (das halte ich auch für normal), ist das Land immer bestrebt, uns in den vielen Punkten, die es zu entscheiden gilt, mitzunehmen.

Die Krise bestimmt die Arbeit in der Verwaltung, wie bewältigt die Verwaltung die regulären Aufgaben neben Corona?

Die Kreisverwaltung hat die gesamte Krisenzeit durchgearbeitet. Viele Kollegen sind in die Krisenbewältigung eingebunden; das Gesundheitsamt allein würde die Masse an zu leistenden Aufgaben nicht bewältigen können und wir haben Unterstützung durch die Bundeswehr.

Alle anderen Kollegen geben ihr Bestes, um das ganz normale Verwaltungsgeschehen, also die regulären Aufgaben, weiterhin zu bewältigen. Die Bürger möchten trotzdem ihr Auto zulassen, der Müll soll abgeholt oder der Bafög-Antrag bearbeitet werden. Das machen die Mitarbeiter in ihren Büros und da, wo keine Entzerrung der Arbeitsplätze möglich ist und die Aufgabe es zulässt, auch im Homeoffice von zu Hause. Die Kreisverwaltung tut alles, damit sich keine Anträge aufstauen und wir diese dann wie eine Welle vor uns herschieben. Trotzdem müssen wir die eigenen Mitarbeiter so gut es geht schützen.

Ich bin schon oft gefragt worden, warum unser Parkplatz so voll ist. Und ich sage dann immer: Weil wir weiter für die Bevölkerung da sind und arbeiten. Dafür einen großen Dank noch einmal von hieraus an alle Mitarbeiter.

Von Michael Prochnow