Ein Auf und Ab – so ist aktuell die Corona-Situation in Nordwestmecklenburg. Die Inzidenz liegt am Sonnabend bei 96. Bei der Schnelltest-Station war am Sonnabend eher wenig los, wofür es besonders einen Grund zu geben scheint. Herausfordernd für die Ermittler der Kontaktpersonen ist indes ein Fall in Wismar.