Corona in Nordwestmecklenburg: Mindestens 14 Fälle allein in einem Pflegeheim

Wismar

21 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Mittwoch. Die vom Landesgesundheitsamt (Lagus) errechnete eine Inzidenz von 119,5. Der Wert, der die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen angibt, ist somit leicht gesunken, liegt aber noch immer über dem Landesdurchschnitt von 97,3.

Bereits am Dienstag meldete das Lagus eine verstorbene Person aus dem Nordwestkreis. Die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis beträgt damit 14. Mit einer Covid-19-Infektion in Quarantäne befinden sich derzeit 244 Menschen, hinzu kommen 1437 Kontaktpersonen, also insgesamt 1681. Rund ein Drittel der neuen Fälle war bereits als Kontaktperson in Quarantäne.

Anzeige

Unter den Neuinfizierten sind auch eine Patientin des Sana-Klinikums in Wismar sowie ein Kind der „Eulengruppe“ aus dem „Haus des Kindes“ in Schönberg – da sich die Zahl der weiteren Kinder, die Kontakt hatten, auf lediglich zehn beläuft, wurden diese einzeln als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt, nicht per Allgemeinverfügung.

Weitere Corona-Fälle in Nisbill

Aufgrund eines fortgesetzten Fallgeschehens, bei dem es immer wieder zu einzelnen Ansteckungen kam, hat der Landkreis heute eine neue Allgemeinverfügung für den Wohnbereich 2 des Pflegeheims „Haus am Bibowsee“ in Nisbill erlassen. Damit steht der Wohnbereich und auch die jeweiligen Beschäftigten erneut bis zu Ablauf des 23. Dezember unter Quarantäne. Konkreter Anlass sind zwei Positiv-Tests bei Mitarbeitern.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Dort dürfte es inzwischen mindestens vierzehn positiv getestete Bewohner und Mitarbeiter geben. Der Landkreis hatte zuerst am 17. November eine Quarantäne-Verfügung für alle Bewohner des Wohnbereichs 2 sowie das dort tätige Personal erlassen, die zunächst bis zum 30. November gültig war. Damals wurden bei allen Betroffenen im Haus Abstrichtests gemacht, darunter 50 Bewohner und 15 Beschäftigte. Inzwischen ist es die fünfte Meldung aus dem Gesundheitsamt, die neue Fälle in dem Pflegeheim betrifft.

Von mikro