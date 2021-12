Corona in Nordwestmecklenburg: Neuinfektionen am Dienstag wieder dreistellig

Wismar

Mit 110 gemeldeten Coronafällen am Dienstag erlebt der Landkreis Nordwestmecklenburg einen deutlichen Anstieg an Neuinfektionen. Dennoch sind das erheblich weniger Fälle als am Dienstag vergangener Woche. Seinerzeit waren 195 verzeichnet worden. Deshalb ist die Infektionsinzidenz auch gesunken und beträgt aktuell 272,2 – landesweit der zweitniedrigste Wert nach Schwerin. Den höchsten Wert hat Vorpommern-Greifswald mit 550,5. Landesweit liegt der Wert bei 434,8. Neuinfektionen werden insgesamt 1440 gezählt.

Nordwestmecklenburgs Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,9, die Auslastung der Intensivstationen liegt weiterhin bei 7,7 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg auf Stufe gelb. Es gelten die Regeln der Stufe orange, in die das Bundesland eingestuft ist.

Von OZ