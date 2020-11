Wismar

Sollten die Corona-Neuinfektionen im Landkreis Nordwestmecklenburg nicht innerhalb weniger Tage deutlich sinken, dann drohen neue, schärfere Regeln: Maskenpflicht im Schulunterricht, die Schließung aller Jugendfreizeiteinrichtungen, Verbot von offener Gruppenarbeit in den Kitas sowie kein Kinder- und Jugendsport mehr im Außenbereich.

Diese möglichen Maßnahmen hat der Krisenstab um Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) am Wochenende diskutiert. „Sie werden umgesetzt, wenn die Beschränkungen innerhalb des Lockdown Light bis zum Ende der Woche nicht den gewünschten Erfolg bringen“, kündigt die Chefin der Kreisverwaltung an. In der ersten Woche des Lockdowns seien die Zahlen erwartungsgemäß angestiegen – aber der Ausmaß sei dann doch sehr hoch gewesen.

Private Geburtstagsfeier

Die aktuellen Zahlen (Stand Montag Uhr) sehen so aus: 129 Nordwestmecklenburger sind zurzeit mit dem Corona-Virus infiziert. Damit steigt die Gesamtfallzahl auf 345 und der Inzidenzwert auf knapp 60. Damit bliebt der Kreis Risikogebiet. Fünf positive Tests sind am Sonntag dazugekommen, am Montag weitere drei.

Zwei Menschen befinden sich in stationärer Behandlung, mehr als 1200 in Quarantäne. Eine private Geburtstagsfeier am 2. November in Wismar hat zu weiteren positiven Fällen geführt – mittlerweile sind es zehn. 21 Fälle sind in den vergangenen drei Tagen registriert worden – sie konnten allerdings nicht tagesaktuell ans Landesamt für Gesundheit und Soziales übermittelt werden. Deshalb ist in deren Statistik die Gesamtsteigerung am Montag verzeichnet.

Vor allem wegen positiv getesteter Schüler und Lehrer müssen im Moment viele Menschen zuhause bleiben. Die hohen Schülerzahlen in Quarantäne sorgen für viel Arbeit im Gesundheitsamt, weil Bescheide, unter anderem für die Arbeitgeber der Eltern, ausgefüllt und die Betroffenen regelmäßig angerufen werden müssen.

Schulen aus der Quarantäne

Doch von den Schulen gibt es jetzt auch gute Nachrichten: Bei vier Einrichtungen – dem Berufschulzentrum Nord, der Grundschule Bobitz, den 5. und 6. Klassen der Lansemann-Schule in Wismar und der Brecht-Schule in Wismar – ist die amtlich angeordnete Quarantäne abgelaufen, der Unterricht kann wieder stattfinden.

Folgende Schulen sind allerdings noch betroffen: die Regionale Schule Neuburg (48 Schüler und 7 Lehrkräfte), die Regionale Schule Neukloster (16 Schüler und zwei Lehrkräfte), die 1. bis 4. Klasse der Lansemann-Schule in Wismar (180 Schüler und 13 Lehrkräfte) sowie die Regionale Schule Bad Kleinen (167 Schüler und 16 Lehrkräfte).

Fiebermessen in der Verwaltung

Seit Montag unterstützen 15 weitere Bundeswehrsoldaten der Flugabwehrraketengruppe in Bad Sülze die Quarantäne-Betreuung. Damit sind nun insgesamt 24 Uniformierte beim Landkreis im Einsatz, auch in den Abstrichzentren Wismar und Grevesmühlen. Eine spürbare Entlastung verspricht sich der zweite stellvertretende Landrat Ingo Funk von einem neuen EDV-Programm.

Mit dem werden die Quarantäne-Betroffene auf dem Handy kontaktiert und nach möglichen Symptomen gefragt. „Das spart viele, persönliche Telefonate“, erklärt Ingo Funk. Die ersten Testtage seien zufriedenstellend verlaufen. Etwa 70 Prozent der Kontaktierten hätten geantwortet. „So mussten wir nur noch den Rest anrufen“, berichtet Ingo Funk.

Voraussichtlich noch in dieser Woche soll außerdem in der Kreisverwaltung das Fiebermessen eingeführt werden – mit einem kontaktlosen Lasergerät. So sollen die Mitarbeiter besser geschützt werden.

