Corona in Nordwestmecklenburg: Zwei Menschen sterben über den Jahreswechsel

Wismar

Das Coronavirus kennt keine Feiertage: Das Gesundheitsamt meldet sechs neue Infektionen zu Silvester und elf am Neujahrstag. Hinzukommen zwei weitere Todesopfer. Eine verstorbene Person wurde bereits am Donnerstag gemeldet. So sind bisher mindestens 22 Nordwestmecklenburger seit Pandemiebeginn an Covid-19 gestorben.

Der Inzidenzwert liegt am Neujahrstag laut Landesgesundheitsamt (Lagus) bei 52,1 für Nordwestmecklenburg. Der Nordwestkreis gehört damit zu den Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, die noch eine vergleichsweise niedrige Inzidenz haben – also weniger Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet haben. Dennoch gilt der Kreis weiterhin als Risikogebiet. Die höchsten Inzidenzwerte in MV haben mit 173,2 der Kreis Mecklenburgischer Seenplatte und mit 153,7 die Landeshauptstadt Schwerin. Die niedrigste Inzidenz hat mit 30,6 die Hansestadt Rostock.

Anzeige

In Nordwestmecklenburg wurden in den letzten sieben Tagen laut Lagus 82 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. In Schwerin waren es 147, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte 447.

Von mikro