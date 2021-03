Corona in Wismar: 50 Neuinfektionen in der vergangenen Woche

Wismar

Zurzeit befinden sich 294 Nordwestmecklenburger mit einer Corona-Infektion in Quarantäne – mit ihren Kontaktpersonen sind es 1455. Am Montag sind keine neuen Fälle dazugekommen, dafür aber leider ein weiterer Todesfall. Damit sind jetzt insgesamt 50 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion im Landkreis gestorben. Die Inzidenz bleibt bei 96 und ist nicht mehr die höchste in Mecklenburg-Vorpommern, denn der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat 103,1 und 42 Neuinfektionen.

Mit Hilfe des eigenen mobilen Abstrichteams hat das Gesundheitsamt am Montag bei den vier Personen mit unklaren Testergebnissen in der Gemeinschaftsunterkunft Haffburg zweite Tests durchgeführt. Außerdem war das Team für Abstriche bei einem größeren Familienverbund im Einsatz, der sich über mehrere Haushalte verteilt.

AstraZeneca-Impfungen gestoppt

Die Gesamtzahl der in Nordwestmecklenburg festgestellten Fälle der aus Großbritannien stammenden Virusmutation B.1.1.7. hat sich heute weiter erhöht auf 355. Da das Bundesgesundheitsministerium die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff bis auf weiteres vorsorglich ausgesetzt hat, finden auch die in Nordwestmecklenburg für diese Woche geplanten 850 Impftermine mit AstraZeneca vorerst nicht statt. Das betrifft sowohl Erstimpfungen als auch Folgeimpfungen. Damit folgt der Bund dem Beispiel mehrerer anderer Länder nach Meldungen von einzelnen Fällen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Das Paul-Ehrlich-Institut hatte eine entsprechende Empfehlung abgegeben. Die Daten werden nun von der Europäischen Arzneimittelagentur weiter analysiert und bewertet.

In der vergangenen Woche sind in Nordwestmecklenburg insgesamt 151 Neuinfektionen gemeldet worden. Die meisten Fälle – 50 – gab es in der Hansestadt Wismar. Im Klützer Winkel, in Gadebusch und Lützow-Lübstorf sind jeweils 14 Neuinfektionen gemeldet worden, im Amtsbereich Grevesmühlen-Land zwei, in Neukloster-Warin fünf, in Neuburg und Rehna jeweils sieben sowie im Amtsbereich Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen 24. Im Amtsbereich Schönberger Land und in der Stadt Grevesmühlen hat es jeweils zwölf Fälle gegeben, auf der Insel Poel null.

