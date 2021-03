Corona in Wismar: Studenten nach Ausbruch in Heimen bepöbelt

Wismar

Gespenstische Stille vor den beiden Studentenwohnheimen in der Friedrich-Wolf-Straße in Wismar. Hier und da ist ein Fenster angekippt oder sperrangelweit auf. Sehen lässt sich allerdings niemand. Grundschüler gehen mit ihrem Ranzen geschultert an den Wohnheimen vorbei und staunen über die beiden Polizeiautos, die vor den Gebäuden Nummer 23 und 25 stehen. In beiden sind insgesamt 190 Studierende der Hochschule Wismar bis vorerst einschließlich 19. März in Quarantäne.

Am vergangenen Freitag sind zwei Studenten positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem es einen Tag zuvor bei einem der beiden einen positiven Schnelltest gegeben hatte. Beide Hochschüler waren schon seit einigen Tagen hochsymptomatisch und hatten sehr viele Kontakte innerhalb und außerhalb der Einrichtung. In der Allgemeinverfügung des Landkreises heißt es, dass sie offensichtlich vielfach Hygiene- und Abstandsregeln missachtet hätten. Inzwischen ist ein dritter positiver Fall bestätigt.

Polizei kontrolliert seit Wochenende

Seit dem Wochenende sind Polizisten vor Ort, um zu kontrollieren, dass niemand unerlaubt die Wohnheime verlässt oder die Gebäude betritt. Angeordnet hatte die Vorsichtsmaßnahme der Landkreis in Absprache mit dem Studentenwerk, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Eine Option, die diskutiert wurde, war auch das Aufstellen von Absperrungen.

„Zu der musste aber bislang nicht gegriffen werden, da sich die Bewohner der Wohnheime an die Quarantäneanordnung halten.“ Nach Aussagen des Landkreises kontrolliert die Polizei bis die Quarantäne ausläuft. Die bestätigt das noch nicht, auch private Sicherheitsdienste könnten die Aufgabe übernehmen, um die personelle Ressourcen bei der Polizei zu schonen.

Freiwillige Helfer kaufen für Studenten ein

Per Handy kommunizieren die Bewohner mit der Außenwelt. Vor allem mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) stehen sie in regem Kontakt. Der richtete unter anderem eine Whatsapp-Gruppe ein, in der Bestellungen für Lebensmittel aufgegeben werden. Die freiwilligen Helfer hatten bereits in den ersten beiden Tagen jede Menge zu tun.

„Am Freitag haben wir für etwa 50 Studenten eingekauft, am Samstag für 60 und Montagfrüh noch einmal für 50. Mittlerweile gehen Sammelbestellungen ein wie zehn Kilogramm Kartoffeln und so weiter“, berichtet Julia Heuer vom Studierendenausschuss. Die Studenten zahlen den Einkauf per Paypal.

Julia Heuer vom Asta Quelle: Nicole Hollatz

22 Helfer gibt es mittlerweile, die sich neben ihren Onlinevorlesungen um das Wohl der Studenten in den betroffenen Wohnheimen kümmern. „Wir erfahren auch große Unterstützung aus der Bevölkerung. Unter anderem hat sich jemand gemeldet, der uns seinen Transporter zur Verfügung stellt“, erklärt Julia Heuer, die an der Hochschule Betriebswirtschaft studiert. Wer helfen möchte, kann sich direkt an den Studierendenausschuss wenden: finanzen.asta@hs-wismar.de

Die eingekauften Waren werden für die Studenten gepackt, mit Namen versehen und über eine Schleuse ins Wohnheim gebracht. Dort werden sie von einem Tutor, der sich im Gebäude befindet, freigegeben und die Studenten können die Beutel einzeln abholen, damit sie sich nicht über den Weg laufen.

Vorurteile aus der Bevölkerung

Wie es letztlich zu dem Ausbruch kam, dazu hat sicherlich jeder seine eigene Meinung. Vor allem Vorurteile machen nun die Runde. Das bestätigen zwei Studenten, die Montagmittag auf den Weg in ihre Wohngemeinschaft sind. „Jetzt heißt es natürlich schnell, dass es kein Wunder sei, weil die Studenten nur Party machen“, sagt eine 21-Jährige und ergänzt: „In den Wohnheimen gibt es Gemeinschaftsküchen und Doppelappartements. Andere bilden Lerngruppen. Da ist die Ansteckungsgefahr natürlich groß.“

Schlimm finde sie auch die bösen Blicke und Kommentare. „Wir sind vom Hochschulgelände gekommen und von einem Mann angesprochen worden, ob wir zu denen gehören, die eigentlich in Quarantäne sind. Furchtbar, wenn man sich jetzt auch noch rechtfertigen muss.“

Ähnliche Vorfälle bestätigt Julia Heuer. „Auf Facebook gab es bereits böse Kommentare. Typisch Ausländer, die nur feiern“, nennt sie nur eine der Pöbeleien. In den Wohnheimen sind Studenten aus Deutschland und dem Ausland untergebracht. „Einige waren erst kürzlich angereist und wissen nun überhaupt nicht, was los ist. Sie können kaum Deutsch und sind vollkommen verunsichert. Denen haben wir erst einmal erklärt, dass es sich bei der Quarantäne um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt“, beschreibt Julia Heuer.

Dienstag groß angelegte Testung

Am Dienstag (9. März) ist ein mobiles Team vor Ort, um alle Bewohner zu testen. „Der Landkreis weist darauf hin, dass der geplante PCR-Test bei allen hier unter Quarantäne stehenden Personen dazu dienen soll, schnellstmöglich weitere Infizierte aufzufinden, um eine Weiterverbreitung noch besser eindämmen zu können“, erklärt Christoph Wohlleben und betont: „Eine sogenannte Freitestung und eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne ist mit den geplanten PCR-Tests am Dienstag nicht möglich.“ Bis einschließlich zum 19. März wird die gespenstische Stille also vor den Wohnheimen noch anhalten.

Von Jana Franke