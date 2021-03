Wismar

Nach positiven Testergebnissen bei Studenten der Hochschule Wismar sind am Freitag vorsorglich zwei Wohnheime abgeriegelt worden. Die dort untergebrachten Studenten müssen für 14 Tage in Quarantäne. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) will die Betroffenen nach OZ-Informationen mit Lunchboxen versorgen.

Der Präsenzunterricht an der Hochschule fällt erst einmal aus. Den gab es in den vergangenen Tagen und Wochen noch, allerdings eher selten – und auch nur mit Masken und wenigen anwesenden Studenten. Diese Möglichkeit wird es nun erst einmal nicht mehr geben.

Mehr zu den Coronazahlen in Nordwestmecklenburg in Kürze.

Von Jana Franke