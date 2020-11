Die Vögel der Vereinsmitglieder in Wismar und Neukloster können in diesem Jahr nicht auf den Schauen gezeigt und gehandelt werden – das Vereinsleben leidet. Einige Halter mussten ihre Bestände schon verkleinern.

Rassegeflügelschauen in Nordwestmecklenburg fallen in diesen Corona-Herbst aus. King-Tauben, wie hier vor ein paar Jahren in Neukloster, müssen in heimischen Ställen bleiben. Quelle: Michaela Krohn