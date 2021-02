Wismar

Wie stehen die Chancen für die Herausforderer von Landrätin Kerstin Weiss (SPD)? Im Corona-Lockdown ist diese Frage schwer zu beantworten. Denn die gewohnten Werbestrategien mit Info-Ständen in den Orten und auf Veranstaltungen sind seit Monaten nicht möglich. Ist damit der Wahlkampf für neue Gesichter, die sich bekannt machen müssen, schwerer?

„Nein, aber der Wahlkampf ist anders“, sagt Thomas Grote, Chef der CDU-Fraktion im Kreistag. Deren Mitglied, Landwirt Tino Schomann aus Blowatz, kandidiert für den wichtigen Verwaltungsjob. Der 33-Jährige ist dort präsent, wo es derzeit laut Grote am wichtigsten ist: in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram. „Viele andere Möglichkeiten bleiben nicht“, bedauert Thomas Grote.

Der CDU-Mann glaubt, dass die sozialen Medien auch die älteren Nordwestmecklenburger erreichen – denn: „Es sind Millionen Deutsche dort aktiv.“ Vermutlich würden nur die sehr alten Menschen nicht auf diese Weise kommunizieren. „Aber die kommen auch nicht zu unseren Info-Ständen.“

Keine Veranstaltungen

Björn Griese, Fraktionschef der Linken im Kreistag, ist skeptischer, was den Erfolg der sozialen Medien bei älteren Menschen angeht. Aber genau die würden fleißig ihre Stimmen abgegeben. Und viele würden die Landrätin kennen. Sie hätte sich und ihre Arbeit in den vergangenen sieben Jahren bekannt machen können. „Ihre Herausforderer haben es deshalb schon deutlich schwerer und noch schwerer durch den eingeschränkten Wahlkampf in Corona-Zeiten“, betont Björn Griese.

Dem will Christian Albeck, Chef der SPD-Fraktion, im Kreistag, nicht widersprechen: „Für den Amtsinhaber ist das eine vorteilhafte Situation.“ Ohne Häme meint er: „Für die anderen Kandidaten ist es schwer, sich jetzt noch in die Öffentlichkeit zu bringen, sich in den Fokus der Bevölkerung zu rücken.“ Albeck glaubt nicht, dass es bis zum 25. April öffentliche Veranstaltungen geben wird. Und bei den Social-Media-Auftritten sei zu sehen, dass es nicht die Tausenden von Followern gebe. Viele der älteren Wähler, so Albeck, würden da ohnehin nicht aktiv sein.

Digitales Werben

Auch Bewerber Jörg Bendix (Die Linke) ist in den sozialen Medien vertreten. Während er dort auf seine Kandidatur hinweist, macht das Timon Wilken von der Piratenpartei nicht. Er zeigt lediglich private Fotos und macht auch sonst keinen Wahlkampf. Jörg Haase (Wählergemeinschaft Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft, kurz LUL) arbeitet gerade an seinen Online-Auftritten. In der nächsten Woche soll seine Internetseite fertig sein und über seine Vorhaben als möglicher Landrat informieren.

Sowohl CDU als auch Linke halten im Corona-Wahlkampf gedruckte Publikationen weiterhin für nötig. Doch Wahlplakate dürften erst sechs Wochen vor dem Abstimmungstag aufgehängt werden. „Die bringen aber nicht viel, sollte entschieden werden, dass es eine reine Briefwahl wird“, betont Christdemokrat Thomas Grote. Denn auch die Briefwahlunterlagen würden bereits sechs Wochen vorher verschickt. „Damit wäre ein Endspurt im Stimmenkampf kaum möglich.“

Plakate bei Briefwahl?

SPD-Politiker Christian Albeck sieht das ähnlich. Das Plakatieren sei ab dem 15. März erlaubt, am 11. März könnten die Wahlunterlagen per Brief kommen. „Ich weiß nicht, ob Aufsteller und Plakate dann noch zielführend sind, wenn man die Wahlunterlagen gleich ausfüllt“, sagt Albeck. Dagegen meint Björn Griese: „Nicht jeder Briefwähler füllt die Unterlagen sofort aus.“ Er setzt auf Gedrucktes: „Wenn es Plakatbilder zu den Kandidaten gibt, bleiben die auch besser den Köpfen der Wähler.“

Sollte es eine reine Briefwahl geben – die Entscheidung ist noch nicht gefallen –, erwartet Christian Albeck eine „deutlich höhere Wahlbeteiligung, weil der Weg einfacher ist. Kreuz machen, in Postkasten stecken und fertig“.

AfD und Grüne verzichten

Während CDU, Die Linke, SPD, LUL und die Piraten Kandidaten ins Rennen schicken, verzichten AfD und die Grünen auf eigene Bewerber. Die Grünen unterstützen Amtsinhaberin Kerstin Weiss im Wahlkampf. Grüne und SPD haben dazu eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet. Neben dem Wahlbekenntnis geht es inhaltlich um die Themen Klima und Umwelt, ÖPNV, Kunst und Kultur, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung sowie um Tierschutz.

Fünf Bewerber Die Landratswahl in Nordwestmecklenburg findet am 25. April statt. Sollte eine Stichwahl erforderlich werden, muss diese zwei Wochen später am 9. Mai erfolgen. Bis spätestens 9. Februar sind die Wahlvorschläge für die Landratswahl einzureichen. Fünf Bewerber stellen sich der Wahl: Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD), Tino Schomann (CDU, Bürgermeister der Gemeinde Blowatz), Jörg Bendiks (Die Linke, Lehrer aus Grevesmühlen), Jörg Haase (Wählergemeinschaft Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft, Bürgermeister der Gemeinde Pokrent bei Lützow) und Timon Wilke (Piratenpartei, aus Wismar).

Grünen-Vorstandssprecherin Petra Kesper teilt dazu mit: „Die Kooperation mit der SPD gibt uns langfristig die Chance, grüne Inhalte endlich voranzubringen.“ Man wolle soziale und ökologische Fragen zusammenbringen. „Dazu haben wir uns mit Frau Weiss und der SPD auf gemeinsame Ziele geeinigt“, berichtet Mathias Engling, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag.

SPD-Pressesprecher Sven Schiffner meint zu der Vereinbarung, dass Kerstin Weiss mit ihrer Politik den ganzen Landkreis im Blick habe. „Weil es zum Teil politische Schnittmengen mit den Grünen gibt, wird sie von den Grünen unterstützt.“ Zufrieden zeigt sich die Landrätin: „Die Kreistagsfraktion der Grünen ist ein mir als ein verlässlicher und konstruktiver Partner bekannt. Ich freue mich, dass sich daraus eine Unterstützung meiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit entwickelt hat.“

Von Kerstin Schröder und Heiko Hoffmann