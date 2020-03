Coronavirus: Nordwestmecklenburg bereitet sich auf Ernstfall vor

Grevesmühlen

Vorläufige Entwarnung in Sachen Coronavirus: Wie Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) am 3. März auf einer Sonderpressekonferenz mitteilte, gebe es aktuell keinen einzigen bestätigten Coronafall in Nordwestmecklenburg. Der Kreis sei dennoch auf den Ernstfall gut vorbereitet, betonte die Verwaltungschefin. Der Verwaltungsstab treffe sich täglich, um die Lage zu bewerten. „Es gibt Fälle in Lübeck und Lauenburg, und natürlich gehen wir davon aus, dass es auch unsere Region jederzeit treffen kann.“

25 Männer und Frauen seien bislang in Nordwestmecklenburg auf Corona getestet worden, teilt Anette Mayer, Hygiene-Ingenieurin und Sachgebietsleiterin im Gesundheitsamt mit. „In allen Fällen war der Test negativ auf Corona, in einigen Fällen wurde Influenza nachgewiesen.“ Bei den Personen handelte es sich um Menschen, die sich in betroffenen Gebieten aufgehalten und sich anschließend beim Arzt gemeldet hatten.

Anette Mayer, Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg Quelle: Michael Prochnow

Landrätin warnt vor Panikmache

Landrätin Kerstin Weiss mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht, warnt aber vor Panikmache. „Die beste Medizin ist immer noch die Information“, sagte sie.

Deshalb richtet der Landkreis eine Hotline ein, die ab 5. März geschaltet und mit zwei Experten besetzt ist (Telefon 03841 / 30 40 3000, montags bis donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr). „Dort werden alle Fragen beantwortet, was nicht sofort zu einer Antwort führt, dafür gibt es dann einen Rückruf“, so Kerstin Weiss.

So sollten Sie sich verhalten Diese Regeln sollten Sie beachten Niemanden anhusten oder anniesen. Einwegtaschentücher verwenden Aufs Händeschütteln verzichten Darauf achten, sich nicht ins Gesicht zu fassen Intensive Raumlüftung Gründliches Händewaschen Das gilt für den Fall, dass jemand den Verdacht hat, sich infiziert zu haben Nicht unangemeldet in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus gehen Telefonisch Kontakt mit dem Arzt aufnehmen, außerhalb der Sprechzeiten ist der kassenärztliche Notdienst der Ansprechpartner Das Gesundheitsamt wird vom Arzt informiert und meldet sich anschließend bei den Patienten Nach Möglichkeit zu Hause bleiben, den Kontakt zu anderen Menschen vermeiden Auf keinen Fall den Rettungsdienst rufen

Die Kreisverwaltung selbst hat bereits vor zwei Monaten aufgrund einer Forderung des Personalrates Desinfektionsstationen in den Gebäuden in Wismar und Grevesmühlen anbringen lassen. Die Mitarbeiter sind angehalten, diese auch zu nutzen, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Ursprünglich waren sie angeschafft worden, um die Ausbreitung von Grippeviren einzudämmen.

Keine Desinfektionsstationen für die Gymnasien

Und was ist mit den übrigen Einrichtungen des Landkreises wie beispielsweise den Gymnasien? Wird es auch dort Desinfektionsstationen geben? Das obliege den Verantwortungen der Schulen, teilte die Landrätin mit.

Vonseiten des Kreises sei nicht vorgesehen, solche Stationen auch an den Schulen zu installieren. „Die beste Vorsorge ist es, sich bis zu achtmal am Tag die Hände zu waschen und allzu engen Kontakt zu vermeiden“, so Anette Mayer. Die Desinfektionsstationen seien an den Schulen nicht zwingend notwendig.

Das gilt aktuell für Reisen Stornierungen von Reisen aufgrund der Verbreitung des Coronavirus hat Anja Krause, Mitarbeiterin im Reisebüro „Reiseland Reisefieber“ in Grevesmühlen, bislang noch nicht entgegennehmen müssen. Wenige Kunden hätten bislang nach grundsätzlichen Informationen dazu gefragt. Anja Krause verweist dann auf die Internetseite des Auswärtigen Amtes. „Dort informieren wir uns auch“, sagt sie. Eine Stornierung ohne Geldverlust seit bislang aber nur bei einer offiziellen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes möglich. Die gibt es im Zusammenhang mit dem Coronavirus bislang aber nur für die Region Hubei in China, wo das Virus ausgebrochen ist. „Einige Reiseveranstalter haben aktuell bekannt gegeben, dass sie für neu gebuchte Reisen eine kostenlose Stornierung ermöglichen“, sagt Anja Krause. Unter anderem TUI und FTI bieten diese Möglichkeit an, sofern Reisen zwischen Anfang März und Mitte April gebucht werden. Auch Schauinsland und Altours bieten ähnliche Möglichkeiten an. Reiserücktrittsversicherungen helfen bei Sorge wegen des Coronavirus nicht. Sie greifen nur, wenn der Reisende selbst vor dem Urlaub erkrankt. Auch wer seine Reise, die Unterkunft und Weiteres einzeln selbst gebucht hat, muss sich unter anderem mit dem Hotel direkt in Verbindung setzen.

Überlastungen in den Arztpraxen

Die steigende Zahl der Coronafälle in Europa hat in der Bevölkerung zu deutlichen Reaktionen geführt. Wie Kerstin Weiss bestätigte, hätten die Arztpraxen und Krankenhäuser in Nordwestmecklenburg erheblichen Mehraufwand durch Menschen, die sich testen lassen wollen. Auch Rettungswagen seien bereits aus diesem Grund gerufen worden. „Die Folge ist, dass zum Beispiel Notaufnahmen dadurch für die normalen Fälle blockiert werden. Rettungswagen sind nur für akute Notfälle da. Dabei kann ich nur betonen, dass jeder, der Angst hat, sich infiziert zu haben, zu Hause bleiben und zum Telefon greifen soll.“

Erster Ansprechpartner sei der Hausarzt. Anstatt in den Wartezimmern womöglich andere Menschen anzustecken, sei der Griff zum Telefon der beste erste Schritt. „Dann wird alles Weitere besprochen.“ Zum Beispiel, wer den Test veranlasst und wo er durchgeführt wird. „Für alle weiteren Maßnahmen, wie beispielsweise die Kontakte des Betroffenen zu ermitteln, ist das Gesundheitsamt zuständig“, so Anette Mayer.

Krisenstab in der Kreisverwaltung ist vorbereitet

Noch ist es in Nordwestmecklenburg allerdings ruhig. Und für den Notfall sind in den vergangenen Tagen alle denkbaren Varianten durchgespielt worden. Denn erst in der vergangenen Woche hatte es in der Malzfabrik in Grevesmühlen ein zweitägiges Seminar gegeben, das sich mit Großlagen und ähnlichen Notfällen beschäftigt. Die Übung war Monate im Voraus geplant. „Und spielt uns natürlich jetzt in die Hände, weil wir anhand mehrerer Fälle trainieren konnten“, so Kerstin Weiss.

Wie ihr Stellvertreter Matthias Diederich ( CDU) bekräftigt, seien sämtliche Entscheidungsträger in der Verwaltung sehr gut vorbereitet. „Natürlich nur in der Theorie, aber wir können die Bevölkerung insofern beruhigen, dass wir auf jedes mögliche Szenario vorbereitet sind.“

Von Michael Prochnow