Bad Kleinen

Unfall im Kreuzungsbereich: Am Montagmorgen sind bei einem Unfall in Bad Kleinen ( Landkreis Nordwestmecklenburg) drei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 44-Jähriger in seinem Renault die B 106 in Richtung Wismar, als ein Opelfahrer die Bundesstraße aus Bad Kleinen kommend überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße auf ein angrenzendes Feld geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Renault drehte sich um 180 Grad und blieb auf der Fahrbahn stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen waren im Einsatz. Die Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf circa 20 000 Euro geschätzt.

Von OZ