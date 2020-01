DAK Wismar: Gravierende Probleme durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele

Wismar

Der Krankenstand im Landkreis Nordwestmecklenburg ist 2018 konstant geblieben. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen lagen exakt auf Vorjahresniveau. Mit 5,2 Prozent gab es in der Region nun den gleichen Krankenstand wie im Landesdurchschnitt. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 52 krankgeschrieben.

Psychische Erkrankungen rückläufig

Die aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit für den Landkreis Nordwestmecklenburg zeigt die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen: Die Fehltage bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen sanken um 34 Prozent und damit am stärksten von allen Diagnosen in der Region. Die Zahlen lagen zudem unter dem Landesschnitt.

Bronchitis, Erkältungen und Mandelentzündungen sorgten für 14 Prozent mehr Ausfalltage. Ihr Anteil am gesamten Krankenstand beträgt mittlerweile mehr als 16 Prozent. Muskel-Skelett-Erkrankungen verursachten jeden vierten Ausfalltag und rangierten damit auf Platz eins der Krankheitsursachen. Rückenschmerzen und Co. verursachten drei Prozent mehr Fehltage.

„Mit unseren Analysen zum Krankenstand im Landkreis Nordwestmecklenburg setzen wir gezielt beim betrieblichen Gesundheitsmanagement an und bieten Arbeitgebern konkrete Hilfe,“ sagt Mario Krause, Chef der DAK-Gesundheit in Wismar.

Gravierende Alkoholprobleme

Die DAK befasst sich in ihrem aktuellen Gesundheitsreport schwerpunktmäßig mit dem Thema Sucht. Es geht um Trinken, Dampfen und Gamen in der Arbeitswelt. Es zeigt sich, dass viele Erwerbstätige im Nordosten mit gravierenden Problemen durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele zu kämpfen haben. Die Kasse wirft dabei einen Blick auf Ursachen und Risikofaktoren.

Fazit der Untersuchung: Der Großteil der Krankmeldungen bei Suchtproblemen ist in Mecklenburg-Vorpommern auf Alkohol zurückzuführen (88 Prozent). 80 Prozent der Erwerbstätigen hierzulande trinken Alkohol. Laut Studie der DAK hat bundesweit jeder zehnte Arbeitnehmer einen riskanten Alkoholkonsum. Mit ihrem Trinkverhalten würden sich bundesweit rund vier Millionen Erwerbstätige Risiken aussetzen, krank oder abhängig zu werden.

„Sucht kann jeden treffen“

Mario Krause: „Die Zahl der Betroffenen macht uns Sorgen. Der riskante Umgang mit Alkohol bleibt ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft, das auch gravierende Folgen in der Arbeitswelt hat. Weiter sagt er: „Sucht ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Wir wollen eine breite und offene Debatte anstoßen. Wir müssen hinsehen, hinhören und handeln, um Betroffene nicht allein zu lassen. Ist es Genuss, Gewohnheit oder bereits Sucht?“

Beim Thema Alkoholprävention würden in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckende und wirksame Angebote fehlen. Die DAK schließe diese Versorgungslücke ab sofort mit einem neuen Onlineselbsthilfeprogramm bei Alkoholproblemen.

Alkoholkonsum lenkt bei Arbeit ab

Der hohe Alkoholkonsum wirke sich auch auf den Arbeitsalltag aus. So gab bundesweit jeder zehnte Arbeitnehmer mit riskantem Trinkverhalten an, in den letzten drei Monaten wegen Alkohol abgelenkt oder unkonzentriert bei der Arbeit gewesen zu sein.

Riskanter Alkoholkonsum Riskanter Alkoholkonsum liegt bei einer täglichen Menge von mehr als 24 Gramm bei Männern bzw. mehr als 12 Gramm bei Frauen vor. Das sind zwei Bier à 0,3 Liter für Männer oder ein Glas Bier für Frauen. Ab dieser Menge steigt das Risiko für alkoholbedingte Folgeschäden relevant.

Bei Arbeitnehmern mit einer möglichen Abhängigkeit sogar fast jeder Zweite (47 Prozent). Je höher der Alkoholkonsum, desto häufiger kommen betroffene Mitarbeiter deshalb auch zu spät zur Arbeit oder machen früher Feierabend. Mehr als jeder vierte Mitarbeiter mit einer möglichen Abhängigkeit gab das bei der Analyse an (27,2 Prozent).

Gaming : Jeder zweite Beschäftigte spielt

Erstmals untersucht der Report auch das Thema Gaming und seine Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Demnach spielen rund 55 Prozent der Arbeitnehmer in MV Computerspiele. Bundesweit gelten 6,5 Prozent der Erwerbstätigen als riskante Gamer. Das heißt: Sie zeigen ein auffälliges Nutzungsverhalten. Bundesweit spielt jeder vierte riskante Gamer während seiner Arbeitszeit Computerspiele. Bei den Computerspielsüchtigen ist es sogar fast jeder Zweite (47 Prozent). Jeder elfte Mitarbeiter mit riskantem Spielverhalten kam wegen des Spielens zu spät zur Arbeit oder machte deshalb früher Feierabend. Von den Erwerbstätigen mit einer Computerspielsucht war jeder Dritte (34,1 Prozent) abgelenkt oder unkonzentriert.

Rauchen ist verbreitetste Sucht

Das Rauchen von Zigaretten ist laut Report in MV die verbreitetste Sucht, die auch die Arbeitswelt betrifft. 20,7 Prozent der Erwerbstätigen sind zigarettenabhängig. Unter den jungen Erwerbstätigen zwischen 18 und 29 Jahren gibt es mit 16,3 Prozent den geringsten Anteil. Bei den 60- bis 65-jährigen Berufstätigen raucht fast jeder Vierte (23,7 Prozent). Etwa jeder zweite Raucher raucht auch während seiner Arbeitszeit, also außerhalb der Arbeitspausen.

Derzeit dampfen rund 2,5 Prozent der Erwerbstätigen in MV E-Zigarette. Diese Raucher greifen oft parallel zur herkömmlichen Zigarette, belegt der Report. Dampfer finden sich deshalb fast ausschließlich unter Rauchern und Ex-Rauchern.

